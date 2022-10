Strategie TOP per fare scommesse sportive

Per cercare di perdere meno denaro e rendere i propri pronostici più redditizi, molti scommettitori utilizzano delle strategie. Si tratta di catene di passi basati su alcune sequenze matematiche che sono quasi garantite per portare profitto alla fine. Vediamo quindi quali sono le strategie che gli scommettitori utilizzano per fare scommesse sportive e aumentare le loro possibilità di vincita.

TOP-6 strategie per fare scommesse sportive

Gli scommettitori esperti applicano spesso diversi tipi di tattiche quando fanno i pronostici. Ecco i metodi più utilizzati per avere successo nelle scommesse sportive.

1. Strategia D’Alembert

L’essenza di questa strategia è che gli scommettitori devono aumentare o diminuire la dimensione della scommessa di un’unità ogni volta che perdono. Se il pronostico vince, la sua dimensione rimane invariata. Ad esempio, lo scommettitore punta 10 dollari e perde. La dimensione della prossima previsione sarà aumentata a $11. Se la previsione guadagna, la previsione successiva sarà di $10.

2. Strategia Martingala (o classica catch-up)

Questa strategia si applica ai pronostici effettuati sui totali e sugli handicap. La sua essenza consiste nel raddoppiare la puntata ogni volta che si perde. Ad esempio, lo scommettitore fa un pronostico di 10 dollari e perde. La volta successiva, dovrebbe fare un pronostico di 20 dollari. E così via. Se la previsione vince, la dimensione della scommessa non viene aumentata. La strategia può essere applicata non solo nell’ambito di una partita ma anche di una serie di eventi.

3. Strategia piatta

In questo caso, viene scelto un importo fisso per le scommesse. Le perdite o le vittorie non influiscono sulla sua entità. Lo scommettitore deve piazzare scommesse sportive della stessa entità, indipendentemente dalle vittorie o dalle perdite. Questo è il modo più semplice per entrare nel mondo delle scommesse. Tuttavia, si noti che non è flessibile e ha una bassa probabilità di vincere su una lunga distanza. Di solito viene utilizzato dai neofiti per entrare nel mondo delle scommesse e familiarizzare con

4. “Strategia “2-6

Questa tattica è applicabile a qualsiasi disciplina sportiva. La sua essenza consiste nello scegliere 2 eventi su 6 e fare pronostici con quota 2,0. Se il pronostico perde, la dimensione della scommessa viene moltiplicata per 2, 4, 6, 8 e 12. Se il pronostico perde, la dimensione della scommessa viene moltiplicata per 2, 4, 6, 8 e 12. Quando due pronostici vincono, la tattica viene azzerata e la sequenza ricomincia dall’inizio.

5. “Paradosso di Monty Hall”

Si tratta di un concetto interessante per le scommesse. Si basa sulla teoria della probabilità. Il suo studio approfondito permette di evitare errori nelle scommesse e di determinare la dimensione necessaria.

Questa strategia implica che, facendo ogni previsione successiva, le possibilità di vincita dello scommettitore aumentano. Ad esempio, se abbiamo tre risultati e facciamo una previsione sbagliata, la probabilità di vincere è del 33,3%. Nel turno successivo, la probabilità sale al 66,6%, cioè raddoppia.

6. Scala di scommesse

Questa strategia di scommesse sportive è adatta agli utenti che vogliono piazzare scommesse sportive con un rischio minimo. Gli scommettitori dovranno puntare su quote che vanno da 1,10 a 1,40. Lo scommettitore effettua il primo pronostico e, se questo si rivela vincente, passa al secondo pronostico e così via.

In questo caso, è importante stabilire quanti gradini della scala si vogliono percorrere. È necessario stabilire dei limiti per controllare la dipendenza dalle scommesse. Se si stabilisce che si vuole vincere 200 dollari e si raggiunge questo limite, bisogna abbandonare il gioco e smettere di scommettere.

Ricordate che qualsiasi strategia richiede un grande bankroll per sopportare lunghe catene di passi. Inoltre, si dovrebbe sempre utilizzare non più del 15% del proprio bankroll. Pertanto, quando si determina la dimensione della scommessa, si dovrebbe prendere solo una piccola parte del deposito e allocarla tra tutte le fasi della strategia scelta. Una saggia gestione del bankroll è la chiave per una carriera di scommesse di successo e di lunga durata.

Per tirare le somme, ricordate che nessuna strategia può garantire il 100% di vittorie. Le tattiche sopra descritte possono solo migliorare le vostre possibilità di vittoria. Tuttavia, nessuno può prevedere con certezza l’esito degli eventi sportivi.