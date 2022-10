State of the Art la mostra l Paris+ par Art Basel 2022, presentata da Tezos

State of the Art , presentata da Tezos a Paris+ par Art Basel sarà esposta al pubblico dal 20 al 23 ottobre 2022 al Grand Palais Éphémère.

, presentata da Tezos a Paris+ par Art Basel sarà esposta al pubblico dal 20 al 23 ottobre 2022 al Grand Palais Éphémère. La mostra presenterà quattro stampe degli artisti generativi visionari Zancan e William Mapan.

L’esperienza di live-minting di fx(hash) consente ai visitatori di coniare e ricevere un’arte generativa NFT unica in tempo reale. L’installazione presenterà opere d’arte generativa di Julien Espagnon, Olivier Bodini, Ada.Ada.Ada ed Eliza aSJ.

La Tezos NFT Speaker Series si terrà presso la vicina sede di Le Bal de la Marine da venerdì 21 ottobre alle 10:00 a domenica 23 ottobre alle 17:30 CET. Consultare il programma completo qui.

da venerdì 21 ottobre alle 10:00 a domenica 23 ottobre alle 17:30 CET. Consultare il programma completo qui. Tezos, una blockchain ad alta efficienza energetica, si è guadagnata il plauso di tutto il mondo come piattaforma di scelta per gli artisti che desiderano coniare NFT in modo sostenibile e responsabile.

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–La rinascita contemporanea dell’arte generativa sarà sotto i riflettori della Paris+ par Art Basel di quest’anno, in occasione dell’innovativa mostra State of the Art, presentata da Tezos. Questa mostra interattiva unica di Tezos, una blockchain efficiente dal punto di vista energetico celebrerà l’unione di una tecnologia trasformativa e di una rottura del paesaggio artistico tradizionale che è l’arte generativa.





La mostra di Tezos riunirà tre componenti del mondo dell’arte digitale: la cura, la proprietà e l’esposizione. Presenterà quattro stampe incorniciate di rinomati artisti generativi Zancan e William Mapan. Il progetto di Mapan, Dragons è stato creato esplorando gli output inaspettati di un codice precedente, mentre Garden, Monoliths, l’iterazione in mostra è una versione rigenerata dell’opera originale realizzata da Zancan appositamente per questa mostra. Queste opere evidenziano la natura malleabile dell’arte generativa con un elemento di sorpresa.

Le opere di Zancan e Mapan saranno integrate da quattro stazioni di conio dal vivo con opere d’arte generativa di Julien Espagnon, Olivier Bodini, Ada Ada Ada, e Eliza SJ. I visitatori potranno coniare pezzi generativi unici di questi artisti in diretta da Paris+!

Blockchain come Tezos stanno aiutando a reimmaginare la tela digitale per gli artisti generativi. La mostra State of the Art invita i partecipanti a sperimentare in prima persona l’intersezione tra arte e tecnologia e come le NFT di Tezos stiano ampliando i precedenti confini del mondo dell’arte, rendendolo più accessibile e inclusivo.

Al centro della mostra c’è fx(hash), fx(hash) è una piattaforma di arte generativa costruita sulla blockchain Tezos. fx(hash) è unica nel mondo dell’arte NFT perché mette a disposizione di artisti, collezionisti e curatori strumenti aperti per la creazione, la raccolta e la condivisione di arte generativa insieme a un vivace mercato integrato. fx(hash) alimenterà l’esperienza interattiva di conio dal vivo dell’installazione, in cui i visitatori scannerizzeranno un codice QR per mettere in moto il processo di creazione di un’opera d’arte completamente nuova e unica, renderizzata autonomamente dal codice dell’artista. Una volta renderizzata, l’opera d’arte unica viene coniata come NFT, visualizzata sullo schermo dell’installazione e consegnata in tempo reale al portafoglio corrispondente del visitatore.

State of the Art presenterà anche una selezione di opere di artisti generativi all’avanguardia che rappresentano la comunità artistica globale e diversificata di Tezos. Tra gli artisti in evidenza figurano DisruptedStar, Melissa Wiederrecht, Amber Vittoria, Hevey, Lisa Orth, loackme, ciphrd, Cyril Diagne, Sarah Ridgley e Jess Hewitt.

La comunità artistica di Tezos ospiterà la Tezos NFT Speaker Series insieme alla serie di conversazioni Paris+ a Le Bal de la Marine, una barca attraccata vicino alla Torre Eiffel. La programmazione curata dalla comunità vedrà la partecipazione di rappresentanti di istituzioni come Quotidien de l’Art, Francisco Carolinum Linz, Serpentine Galleries, Nxt Museum, Vertical Crypto Art, Sotheby’s e fx(hash).

La serie di relatori esaminerà ciò che artisti, collezionisti, gallerie e musei devono sapere sul web3 e sull’arte sulla blockchain. La programmazione si svolgerà venerdì 21 ottobre dalle 10:00 alle 12:00; sabato 22 ottobre dalle 10:00 alle 12:00 e domenica 23 ottobre dalle 10:00 alle 17:30 CET. La Tezos NFT Speaker Series presenterà i pannelli evidenziati di seguito e altri ancora:

The NFT Collectors Spotlight. Venerdì 21 ottobre alle 10:00 CET.

Micol Ap, Fondatore di Vertical Crypto Art (ospite)

Brian Beccafico (Arthemort), NFT Specialist presso Sotheby’s

Sylvain Levy, Co-founder, DSL Collection

Sandy Rower, President of the Calder Foundation

Musei e NFT: Una storia d’amore? Sabato 22 ottobre alle 10:00 CET.

Magali Lesauvage, vicedirettore del Quotidien de l’Art (ospite)

Diane Drubay, Head of Art presso TZ Connect

Alfred Weidinger, Director Francisco Carolinum Linz

Tamar Clarke-Brown, Curatore, Serpentine Galleries

Maja Hoffmann, Fondatrice della Fondazione LUMA

The Evolution of Generative Art. Domenica 23 ottobre alle 12:30 CET.

Dr. Nina Roehrs, Kunsthalle Zürich (ospite)

Baptiste Crespy, fondatore di fx(hash)

Zancan, artista

Ada Ada Ada, artista

Dr. Lev Manovich

L’ecosistema Tezos ospiterà anche una NFT Open House mercoledì 19 ottobre dalle 16:00 alle 18:00 CET presso l’esposizione Tezos situata nella Partner Hall del Grand Palais Éphémère per uno champagne e la possibilità di discutere delle NFT e del rapporto in evoluzione tra arte e tecnologia.

Il design efficiente dal punto di vista energetico di Tezos e i bassi costi di conio e transazione dei NFT hanno attratto una comunità globale di artisti, collezionisti e costruttori. Con Tezos che ospita le principali piattaforme di NFT come fx(hash), objkt.com e Teia.art, un numero maggiore di artisti sceglie di creare su Tezos come mai prima d’ora. In meno di un anno, oltre 1,2 milioni di opere uniche di arte generativa sono state raccolte su fx(hash).

State of the Art, presentato da Tezos sarà esposta al pubblico dal 20 al 23 ottobre 2022 a Paris+ par Art Basel a Parigi, presso il Grand Palais Éphémère. Si prega di visitare parisplus.artbasel.com per maggiori informazioni.

Per maggiori informazioni su fx(hash), visitare il sito fxhash.xyz e seguire @fx_hash_ su Twitter.

Per ulteriori informazioni su Tezos, visitare Tezos.com e seguire @Tezos su Twitter.

Esplorate l’intera mostra Tezos NFT e la serie di relatori su https://tezos.com/events/paris-plus. Tutti gli interventi saranno trasmessi in livestreaming e disponibili dopo l’evento.

La cartella stampa e le immagini sono accessibili qui.

Informazioni su Tezos:

Tezos è una moneta intelligente, che ridefinisce il significato di possedere e scambiare valore in un mondo digitalmente connesso. Una blockchain Proof of Stake autoaggiornabile ed efficiente dal punto di vista energetico con una comprovata esperienza, Tezos adotta senza problemi le innovazioni di domani senza interrompere la rete oggi. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.tezos.com.

Informazioni su Tezos x Art:

Tezos, an energy-efficient blockchain, has gained global acclaim as the platform of choice for artists and institutions looking to mint NFTs sustainably and responsibly. The Tezos NFT art community is home to a diverse, global network of artists, collectors and builders exploring NFTs as a new medium for creative expression. The Tezos art community has been featured at Art Basel in Miami Beach 2021, Art Basel in Hong Kong 2022, Art Basel in Basel 2022, Venice Biennale 2020, SXSW 2022, and more. The Tezos Foundation, a non-profit organization in the Tezos ecosystem, recently established the Tezos Foundation Permanent Art Collection, a $1 million effort to support emerging artists from across the globe – curated by activist and commentator Misan Harriman, Chair of the Southbank Center in London. With Tezos home to major NFT platforms such as fx(hash), Objkt.com, and Teia.art, more artists are choosing to create on Tezos than ever before.

About Zancan:

Zancan, a former oil painter and longtime programmer, works at the convergence of figurative and generative arts. He developed his own plotter software able to perform his increasingly complex designs. Zancan claims to be bewitched by density, lush plants, and trees.

Informazioni su William Mapan:

William Mapan è un artista, coder e insegnante con sede in Francia. Conosciuto soprattutto per le serie Dragons (2021) e Anticyclone (2022), il suo lavoro è dedicato a creare un ponte tra mondi attraverso il colore, la texture e la composizione per creare l’inaspettato.

Informazioni su Art Basel:

Fondata nel 1970 da galleristi basilesi, Art Basel organizza oggi le più importanti mostre d’arte moderna e contemporanea del mondo, con sede a Basilea, Miami Beach, Hong Kong e Parigi. Definita dalla città e dalla regione che la ospita, ogni mostra è unica e ciò si riflette nelle gallerie partecipanti, nelle opere presentate e nel contenuto della programmazione parallela prodotta in collaborazione con le istituzioni locali per ogni edizione. L’impegno di Art Basel si è esteso oltre le fiere d’arte attraverso nuove piattaforme digitali e nuove iniziative come The Art Basel and UBS Global Art Market Report, Intersections: The Art Basel Podcast e The BMW Art Journey. Il Financial Times è il suo Media Partner globale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito artbasel.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Reid Yager



Global Director of Communications



Tezos



Reid.Yager@blokhaus.io