Sostenibilità, Patuano (A2A): “Milano sempre più a impatto zero”

(Adnkronos) – “Con 6500 dipendenti impiegati nel capoluogo lombardo, abbiamo restituito alla comunità milanese oltre un miliardo di euro nelle varie componenti: circa 300 milioni di euro l’anno di investimenti destinati soprattutto all’impatto sulle reti e in particolare alle reti elettriche, oltre 700 milioni di euro di acquisti da fornitori locali con un’attenzione particolare al fornitore di minori dimensioni, pagamenti di imposte e dividendi al nostro azionista, il comune di Milano, che si trasformano in servizi per la città. Il nostro impegno per la comunità Milanese è sempre molto molto forte”. Così Marco Patuano, presidente di A2A, sottolinea l’impegno del Gruppo per il territorio milanese a margine della presentazione della sesta edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di A2A.

Patuano sottolinea anche l’attenzione che il Gruppo pone al ciclo ambientale: “Siamo impegnati a far sì che Milano sia sempre più una città impatto zero con una raccolta differenziata che ci vede come prima città metropolitana d’Europa. Oggi siamo tra il 60 e 65%, dobbiamo superare il 70%”.

Ai cronisti che chiedono quali siano le sfide per il futuro, Patuano risponde: “Stiamo vivendo duramente sulla nostra pelle il tema della transizione energetica, soprattutto a causa del prezzo dell’energia”. E le abitudini dei singoli svolgono un ruolo fondamentale: “Dobbiamo imparare a diventare molto più efficienti nella gestione dell’energia e questo passa anche attraverso i comportamenti dei singoli. Quest’anno più che mai è necessaria moderazione nell’utilizzo dei riscaldamenti”.