Seul, calca alla festa Halloween: 2 morti e 23 feriti

(Adnkronos) – Almeno due persone sono morte e 23 sono rimaste ferite nella calca avvenuta durante una festa di Halloween a Seul, in Corea del Sud. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Yonhap. Una cinquantina di persone sono state soccorse per aver avuto un arresto cardiaco.

Dai video che circolano in rete si vedono numero persone stese in strada che ricevono i soccorsi. Le autorità per le emergenza hanno riferito di aver ricevuto almeno 81 segnalazioni di persone con difficoltà respiratorie. Il sindaco di Seul, Oh Se-hoon, ha interrotto il suo viaggio in Europa e ha deciso di tornare nella Capitale a seguito dei fatti.