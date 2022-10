Serie A: i pronostici della nona giornata

Sono di nuovo roventi i pronostici di Serie A realizzati dagli esperti di Superscommesse su una 9a giornata che vede ancora tanti big match. Sotto la lente di ingrandimento le sfide di Milano, Udine e Cremona, ma anche la sfida salvezza del Brianteo.

Milan Juventus segno X2

Il Diavolo in casa ha perso l’ultima uscita contro il Napoli per 1-2, una sconfitta che può pesare dal punto di vista psicologico nell’affrontare subito un’altra big con l’obbligo di non uscire di nuovo sconfitto. Inoltre i Bianconeri si sono appena ripresi in campionato liquidando facilmente il Bologna. Considerando anche le quote troppo sbilanciate per i locali, il segno X2 merita attenzione.

Udinese Atalanta segno Gol Sì

Tra le due rivelazioni di questa Serie A ci si deve aspettare certamente spettacolo. I Friulani sono in totale fiducia e dopo 6 vittorie consecutive mireranno a calare la settima meraviglia. Gli Orobici hanno dalla loro un potenziale maggiore, soprattutto contando le tantissime frecce offensive con cui poter far male ai rivali. Col segno Gol Sì si va decisamente sul sicuro.



Cremonese Napoli segno over 2.5

La truppa partenopea sta vivendo un momento super. Non bastava il primo posto in campionato, ma anche quello nel girone di Champions, con tanto di 1 a 6 ai danni dell’Ajax. E dire che manca Osimhen. Insomma il Napoli vola, anche sulle ali dell’entusiasmo. E con la quota del segno 2 data molto bassa, un buon ripiego è sicuramente l’over 2,5.

Monza Spezia segno 1X

Ultimo, ma non certo per l’importanza del confronto, è il focus sul match salvezza di Monza. I Biancorossi si sono sbloccati raccogliendo ben 7 punti nelle ultime tre uscite. Per gli spezzini invece è un momento delicato, in primis in trasferta dove sono arrivate sin qui solo sconfitte senza gol segnati. Logico dunque lanciarsi sulla Doppia Chance 1X.



Tutti i consigli del weekend

Sassuolo vs Inter

Le quote: Il segno 1 è quotato a 5.00 ; il segno X è quotato a 4.33; il segno 2 è quotato a 1.65.

Il pronostico di Superscommesse: segno 2

Milan vs Juventus

Le quote: Il segno 1 è quotato a 1.90 ; il segno X è quotato a 3.72; il segno 2 è quotato a 4.50.

Il pronostico di Superscommesse: segno X2

Bologna vs Sampdoria

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.10 ; il segno X è quotato a 3.57; il segno 2 è quotato a 3.75.

Il pronostico di Superscommesse: segno Over 1.5 Casa

Torino vs Empoli

Le quote: Il segno 1 è quotato a 1.80 ; il segno X è quotato a 3.82; il segno 2 è quotato a 4.75.

Il pronostico di Superscommesse: segno Gol Sì

Monza vs Spezia

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.51 ; il segno X è quotato a 3.50; il segno 2 è quotato a 3.75.

Il pronostico di Superscommesse: segno 1X

Salernitana vs Verona

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.62 ; il segno X è quotato a 3.52; il segno 2 è quotato a 2.81.

Il pronostico di Superscommesse: segno 1X

Udinese vs Atalanta

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.90 ; il segno X è quotato a 3.50; il segno 2 è quotato a 2.57.

Il pronostico di Superscommesse: segno Gol Sì

Cremonese vs Napoli

Le quote: Il segno 1 è quotato a 6.50 ; il segno X è quotato a 4.50; il segno 2 è quotato a 1.55.

Il pronostico di Superscommesse: segno Over 2.5

Roma vs Lecce

Le quote: Il segno 1 è quotato a 1.40 ; il segno X è quotato a 5.40; il segno 2 è quotato a 11.00.

Il pronostico di Superscommesse: segno 1

Fiorentina vs Lazio

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.50 ; il segno X è quotato a 3.52; il segno 2 è quotato a 2.90.

Il pronostico di Superscommesse: segno Gol Sì