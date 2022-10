Serie A, Bologna-Lecce 2-0

(Adnkronos) – Il Bologna si impone 2-0 sul Lecce al Dall’Ara nella sfida valida per l’11esima giornata di Serie A. Grazie a questo successo i rossoblu si portano a 10 punti mentre i salentini restano fermi a 8 punti.

La squadra di Thiago Motta ritrova la vittoria in campionato dall’11 settembre, giorno in cui i rossoblu hanno battuto la Fiorentina per 2-1. La sfida si decide nel primo tempo: al 13′ padroni di casa in vantaggio grazie al rigore realizzato da Marko Arnautović che con il destro incrocia alla sua sinistra, con Falcone che si tuffa dalla parte opposta.

L’arbitro Sozza va al Var a vedere un contatto tra Gendrey e Aebischer, con il difensore giallorosso che colpisce il centrocampista rossoblu nel tentativo di rinviare ed assegna il penalty. Il raddoppio arriva al 34′: calcio d’angolo battuto dalla destra da Barrrow forte sul primo palo, dove arriva in anticipo Ferguson che di testa insacca alla sinistra di Falcone il 2-0. Nella ripresa il Lecce prova a raddrizzare la sfida ma il Bologna controlla abbastanza agevolmente e sfiora il tris con Orsolini e Posch.