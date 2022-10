Senato, Letta: “Pd coinvolto su elezione La Russa? Lo escludo”

(Adnkronos) – “Lo escludo totalmente”. Enrico Letta risponde così, a margine dell’iniziativa all’ambasciata dell’Iran, a chi gli chiede se il Pd sia coinvolto nell’elezione di Ignazio La Russa al Senato.

“La maggioranza ha dimostrato di essere divisa al Senato” e chi, nell’opposizione, ha votato con la destra “ha fatto un grande favore alla maggioranza che non lo merita proprio per le sue divisioni”.

“Oggi alcuni senatori dell’opposizione hanno fatto un autogol incredibile in una giornata che era cominciata con un fantastico discorso di Liliana Segre e che è terminata con un regalo che alcuni senatori sbagliando hanno fatto alla maggioranza che era divisa. Oggi sicuramente da questo punto di vista è stata una grande occasione persa”, ha aggiunto Letta che domani mattina alle 9, prima dell’inizio delle votazioni in aula a Montecitorio per l’elezione del presidente della Camera, vedrà i deputati Pd.