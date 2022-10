Semplifica i processi amministrativi con la firma elettronica

In un’impresa moderna e al passo coi tempi, la tematica della firma di contratti e documenti è molto dibattuta. Infatti da una parte si tende a ricorrere alle pratiche consolidate: stampa del contratto, meeting con il cliente per discutere i dettagli e firma autografa faccia a faccia. Dall’altro la tendenza è quella di essere paperless, quindi evitare di stampare i contratti e produrre documenti cartacei. In casi come questo, la firma elettronica può rappresentare la soluzione ideale.

In questo articolo ti sveleremo di cosa si tratta, di quali benefici questa pratica possa portare alla tua azienda e di come possa integrarsi nei processi lavorativi. Inoltre, prendendo ad esempio i servizi forniti da Yousign, analizzeremo i vari tipi di firma elettronica esistenti, le differenze e le funzioni. Infine, attraverso l’esame di alcuni casi pratici di utilizzo, ti illustreremo i campi di applicazione delle varie tipologie di firma.

Cos’è e a cosa serve la firma elettronica

La firma elettronica nasce per rispondere all’esigenza delle imprese di poter utilizzare strumenti informatici non solo per scambiarsi file, ma anche per firmare documenti e contratti. Questo tipo di firma può essere definito come un processo informatico che ti permette di apporre il tuo consenso a documenti in formato digitale. Tale operazione è resa possibile dall’unione di procedimenti informatici e legali, che permettono di validare la firma ottenuta digitalmente sul documento, sia esso online o meno. Il valore della firma è dato dal fatto che il provider di firma elettronica rispetta dei rigidi parametri e ha ottenuto le necessarie certificazioni. Il suo funzionamento si basa su tre principi fondamentali:

autenticità : garantisce l’ identità della persona fisica o dell’azienda che sottoscrive il documento;

: garantisce l’ che sottoscrive il documento; integrità : assicura che i documenti digitali non siano stati modificati in alcun modo dopo l’apposizione della firma ;

: assicura che i in alcun modo ; non ripudio: il principio secondo il quale chi ha apposto la firma elettronica non potrà dichiarare di non essere a conoscenza del documento in questione, né potrà negare in alcun modo di aver dato il proprio consenso.

Benefici della firma elettronica per la tua azienda

Le attività amministrative, come redazione di contratti, fatturazione o compilazione di preventivi, sono essenziali alla vita di un’azienda ma solitamente non contribuiscono al progresso del lavoro. L’obiettivo è quindi quello di ottimizzare questi processi, in modo da poter dedicare più tempo ad altre attività. In casi come questi, può esserti d’aiuto ricorrere a un software per la firma elettronica, in grado di gestire l’approvazione dei documenti e dei contratti da parte dei tuoi fornitori o dei tuoi collaboratori. Un’organizzazione di questo tipo porterà alla tua azienda vari benefici che possiamo riassumere così:

firma ovunque : i documenti e i contratti possono essere approvati dai tuoi partner in qualsiasi luogo, in quanto la firma avviene da remot o su un PC o su un altro device elettronico. Questo ti permetterà di non dover organizzare meeting con clienti che provengono anche da molto lontano;

: i documenti e i contratti possono essere approvati dai tuoi partner in qualsiasi luogo, in quanto la o su un PC o su un altro device elettronico. Questo ti permetterà di con clienti che provengono anche da molto lontano; meno carta : l’approvazione digitale dei documenti ti permette di non essere costretto a stampare contratti, fatture e altri documenti che invece possono essere inviati via mail o via WhatsApp;

: l’approvazione digitale dei documenti ti permette di contratti, fatture e altri documenti che invece possono essere inviati via mail o via WhatsApp; risparmio di tempo : i tuoi dipendenti potranno dedicare decisamente meno tempo a compilare e stampare documenti, preventivi, rendiconti e report che potranno essere creati e condivisi direttamente online. Inoltre, così facendo i tuoi collaboratori eviteranno anche lunghe attese in posta, dal commercialista o presso altri uffici perché i documenti, le fatture e i contratti saranno già tutti condivisi fra gli interessati;

: i tuoi dipendenti potranno dedicare decisamente meno tempo a compilare e stampare documenti, preventivi, rendiconti e report che potranno essere creati e condivisi direttamente online. Inoltre, così facendo i tuoi collaboratori eviteranno anche lunghe attese in posta, dal commercialista o presso altri uffici perché i documenti, le fatture e i contratti saranno già tutti condivisi fra gli interessati; più spazio in ufficio : grazie alla firma elettronica e all’innovativo software di Yousign, non dovrai più ordinare i tuoi documenti in archivio, ma potrai consultarli da qualsiasi postazione grazie alla condivisione in cloud. Questo ti permetterà di non avere più un archivio di documenti cartacei e disporrai di maggiore spazio per il tuo ufficio, per ricevere i clienti oppure per creare un piccolo angolo relax;

: grazie alla firma elettronica e all’innovativo software di Yousign, non dovrai più ordinare i tuoi documenti in archivio, ma potrai consultarli da qualsiasi postazione grazie alla condivisione in cloud. Questo ti permetterà di e disporrai di maggiore spazio per il tuo ufficio, per ricevere i clienti oppure per creare un piccolo angolo relax; minori spese : disporre di un software per la condivisione e la firma dei documenti importanti rappresenta anche un discreto risparmio di denaro. Infatti ti basterà un semplice click per far firmare un contratto a un tuo cliente, approvare il preventivo di un fornitore, firmare la presa visione di un rendiconto mensile oppure gestire i contratti dei tuoi dipendenti. Ciò ti permetterà di evitare trasferte lunghe e onerose solo per firmare un documento e ti permetterà di disporre di dare maggiore valore al tuo tempo , investendolo nel tuo lavoro;

: disporre di un software per la condivisione e la firma dei documenti importanti rappresenta anche un discreto risparmio di denaro. Infatti ti basterà un semplice click per far firmare un contratto a un tuo cliente, approvare il preventivo di un fornitore, firmare la presa visione di un rendiconto mensile oppure gestire i contratti dei tuoi dipendenti. Ciò ti permetterà di solo per firmare un documento e ti permetterà di disporre di , investendolo nel tuo lavoro; processi più agili: il software per la firma elettronica può essere integrato in diversi processi aziendali, rendo le pratiche più snelle e facilitando il compito dei tuoi dipendenti; non stravolge le tue abitudini: la firma elettronica è semplicemente un modo per ottenere una validazione dei documenti digitali, quindi la tua azienda non dovrà dotarsi di nuovi processi e di nuovi modelli. Ad esempio, per redigere un contratto di collaborazione utilizzerai lo stesso metodo che hai sempre usato, solamente che in questo caso il documento non verrà stampato e poi consegnato a mano o via posta tradizionale, ma inviato online al tuo collaboratore per la sottoscrizione digitale.

Dematerializzazione: una scelta sostenibile

Dematerializzazione è un termine sul quale si è discusso molto negli ultimi anni ed è uno dei principi che guidano un’azienda moderna e al passo con i tempi. Tale termine va a braccetto con il concetto di ufficio paperless, ovvero senza carta stampata. Infatti con dematerializzazione si intendono quell’insieme di attività volte a eliminare del tutto la carta stampata dagli uffici tramite due operazioni fondamentali:

la digitalizzazione degli archivi cartacei e la progressiva distruzione dei documenti in essi contenuti. Ovviamente nessuna delle informazioni contenute negli archivi viene buttata, semplicemente si cambia il formato dei documenti per l’archiviazione passandoli da documenti cartacei a file PDF pronti per essere salvati su hard disk o condivisi in un cloud aziendale;

e la progressiva distruzione dei documenti in essi contenuti. Ovviamente nessuna delle informazioni contenute negli archivi viene buttata, semplicemente si per l’archiviazione passandoli pronti per essere salvati su hard disk o condivisi in un cloud aziendale; il passaggio a sistemi informatici che permettano la condivisione in cloud di documenti, fatture, contratti, rendiconti e preventivi. In questo modo potrai conservare tutti questi documenti senza doverli stampare. Inoltre, tramite un software per la firma elettronica come quello di Yousign potrai firmare e far firmare contratti e altri documenti in modo semplice e veloce da qualsiasi luogo.

Tramite queste operazioni per la dematerializzazione dei documenti della tua azienda, potrai raggiungere un duplice scopo:

ottenere un risparmio in termini di tempo e risorse , ottimizzando i processi amministrativi;

, ottimizzando i processi amministrativi; raggiungere l’obiettivo di avere un ufficio paperless e quindi maggiormente sostenibile.

Yousign: il software semplice e sicuro per gestire la tua firma elettronica

Vuoi dotare la tua azienda di un software che permetta a clienti e fornitori di firmare contratti e altri documenti e, allo stesso tempo, aiuti i tuoi dipendenti a gestire tutta la documentazione dell’ufficio? Yousign ha la soluzione ideale per te, un’app che ti permette di:

creare contratti più efficaci grazie all’automatizzazione dei processi, che ti aiuterà a evitare errori manuali;

grazie all’automatizzazione dei processi, che ti aiuterà a evitare errori manuali; preparare modelli per i documenti che usi di frequente ti permetterà di risparmiare tempo. Per esempio, se devi redigere dei contratti a cadenza periodica, puoi creare un modello standard, replicarlo per i vari clienti, fornitori o collaboratori e personalizzarlo;

ti permetterà di risparmiare tempo. Per esempio, se devi redigere dei contratti a cadenza periodica, puoi creare un modello standard, replicarlo per i vari clienti, fornitori o collaboratori e personalizzarlo; condividere documenti con collaboratori, clienti e fornitori;

con collaboratori, clienti e fornitori; inviare richieste di firma documenti e monitorarne , in tempo reale, lo stato di avanzamento ;

, in tempo reale, ; pianificare degli avvisi di sollecito per velocizzare i processi di firma ;

per ; rafforzare la sicurezza dei tuoi documenti aziendali grazie alle differenti soluzioni ideate da Yousign, conformi al GDPR e certificate iDAS;

grazie alle differenti soluzioni ideate da Yousign, conformi al GDPR e certificate iDAS; archiviare i documenti firmati , che verranno protetti tramite accesso crittografato;

, che verranno protetti tramite accesso crittografato; consultare la cronologia dei documenti firmati e delle prove di accesso. Tale dossier della marca temporale verrà conservato per un periodo di 10 anni;

sfruttare i sistemi di controllo dell’identità del firmatario per aumentare il livello di sicurezza dei tuoi documenti dal contenuto riservato o sensibile;

per aumentare il livello di sicurezza dei tuoi documenti dal contenuto riservato o sensibile; aggiungere testi e box di controllo per aumentare la sicurezza del documento;

per aumentare la sicurezza del documento; facilitare la collaborazione fra i membri del tuo team condividendo documenti e velocizzando i processi di firma;

condividendo documenti e velocizzando i processi di firma; standardizzare e ottimizzare i processi per la firma di contratti e altri documenti importanti per la tua attività;

di contratti e altri documenti importanti per la tua attività; creare modelli personalizzati e adatti alle esigenze della tua azienda ;

; valorizzare l’immagine del tuo brand tramite l’utilizzo di una piattaforma innovativa e user friendly per la firma elettronica di documenti digitali.

Inoltre, Yousign ha elaborato una propria API, ossia un’interfaccia integrabile nel gestionale della tua azienda o nel tuo sito per rendere ancora più semplice il processo di firma di documenti in formato digitale.

L’API di Yousign

API, ovvero Application Programming Interfaces, sono interfacce che permettono alle applicazioni di dialogare fra di loro. Questo tipo di interfacce è alla base del funzionamento di moltissime piattaforme e applicazioni. Nello specifico, l’API di Yousign ti permetterà di:

integrare la funzione di firma elettronica all’interno dei gestionali della tua azienda o di altre applicazioni;

della tua azienda o di altre applicazioni; creare un percorso semplificato per far firmare i documenti ai tuoi clienti , ad esempio inserendo la possibilità di leggere e approvare documenti direttamente dal sito internet aziendale;

, ad esempio inserendo la possibilità di leggere e approvare documenti direttamente dal sito internet aziendale; sviluppare un vantaggio competitivo grazie alla creazione di percorsi personalizzati per la firma elettronica di circolari, report e altre informative;

grazie alla creazione di percorsi personalizzati per la firma elettronica di circolari, report e altre informative; potenziare il tuo business grazie a un processo di firma di contratti, polizze e informative semplice e veloce , ma allo stesso tempo sicuro ed efficace ;

grazie a un processo di firma di contratti, polizze e informative , ma allo stesso tempo ; personalizzare la tua esperienza con tre tipologie di piano tariffario API. Potrai scegliere fra il piano Basic, che ti fornisce tutti gli strumenti per iniziare a ottimizzare i tuoi processi di firma elettronica. Premium, che ti permetterà una maggiore personalizzazione dei processi e Ultimate, che oltre alle funzionalità dei pacchetti già menzionati, offre la conservazione dei documenti e la possibilità di creare un timbro elettronico.

Campi di applicazione

Il software per la firma elettronica di Yousign trova applicazione in vari settori lavorativi e può aiutare le aziende a semplificare e velocizzare il proprio lavoro. Infatti, potresti aver bisogno di un software di questo tipo se lavori nel settore:

assicurazioni : puoi incrementare il numero di polizze sottoscritte dai tuoi clienti grazie a una piattaforma snella e facile da utilizzare;

: puoi sottoscritte dai tuoi clienti grazie a una piattaforma snella e facile da utilizzare; mercato immobiliare : riduci le tempistiche di sottoscrizione del contratto e semplifica la gestione dei documenti relativi alla compravendita;

: del contratto e dei documenti relativi alla compravendita; banking : in un settore in cui la rapidità d’azione riveste un ruolo molto importante, velocizzare le tempistiche di firma documenti e apertura delle pratiche è fondamentale;

: in un settore in cui la riveste un ruolo molto importante, velocizzare le tempistiche di firma documenti e apertura delle pratiche è fondamentale; software house : puoi utilizzare il software per gestire più velocemente i processi interni all’azienda oppure integrare il software all’interno dei gestionali prodotti dalla tua ditta;

: puoi utilizzare il software per interni all’azienda oppure prodotti dalla tua ditta; settore finanziario : maggiore sicurezza per i tuoi investimenti grazie al sistema della firma elettronica;

: grazie al sistema della firma elettronica; risorse umane : un sistema informatico che semplifica la gestione dei contratti dei nuovi assunti e dei collaboratori della tua azienda;

: un sistema informatico che dei nuovi assunti e dei collaboratori della tua azienda; ONG : un sistema che snellisce il lavoro burocratico e ti permette di concentrarti solo sulla tua attività ;

: un sistema che e ti permette di ; vendite: un sistema di gestione che ti permette di rilanciare i tuoi contratti e chiudere le vendite in modo rapido e sicuro.

Quali sono le tipologie di firma elettronica

Quando si parla di firma elettronica e autenticazione dei documenti in formato digitale, la sfida più grande riguarda la sicurezza e l’autenticità. Yousign ha raccolto questa sfida e presenta un prodotto in grado di offrirti tre differenti livelli di sicurezza con tre tipologie di autenticazione differenti:

Firma Elettronica Semplice (FES) ;

; Firma Elettronica OTP ;

; Firma Elettronica Avanzata (FEA).

FES: il primo livello di firma

Si tratta dell’entry level per la firma elettronica di documenti online o comunque in formato digitale. La FES non presuppone particolari sistemi di sicurezza, quindi è consigliabile utilizzarla solamente per la documentazione definita a basso rischio. Ossia per i documenti di routine a circolazione interna all’azienda, ad esempio preventivi da approvare, rendiconti periodici sull’attività e altre circolari interne. Attraverso un processo che comporta pochi click, sarai in grado di firmare documenti in formato digitale da qualsiasi postazione e utilizzando qualsiasi tipo di device elettronico.

Autenticazione tramite OTP

Questa tipologia di firma elettronica viene anche chiamata FEA OTP SMS e aggiunge un ulteriore step alla protezione dei documenti. Infatti, i documenti protetti da tale sistema necessitano di un codice di sicurezza per poter essere firmati. Ma niente paura, anche in questo caso si tratta di un procedimento rapido e facile che richiede solo tre passaggi:

predisponi il documento : per prima cosa dovrai caricare il documento sull’app di Yousign e condividerlo con i firmatari . A questo punto, il sistema avvisa gli interessati via mail o SMS della presenza di un documento da visionare e autenticare. Tutto ciò in meno di 3 minuti! Pensa a quanto tempo richiedono tutte queste operazioni senza l’ausilio di un apposito software;

: per prima cosa dovrai sull’app di Yousign e . A questo punto, il della presenza di un documento da visionare e autenticare. Tutto ciò in meno di 3 minuti! Pensa a quanto tempo richiedono tutte queste operazioni senza l’ausilio di un apposito software; autenticazione OTP: i firmatari dovranno accedere all’app e apporre la loro firma al documento. Per farlo dovranno inserire un codice OTP che verrà inviato loro via mail dopo la presa visione del documento in questione. Tale codice numerico permette all’app di identificare in maniera univoca il firmatario e aumentare così la sicurezza del documento;

Grazie all’utilizzo di questo sistema potrai aggiungere un livello di sicurezza ai documenti e ciò ti permetterà di inoltrare ai tuoi clienti o collaboratori documenti con contenuti riservati. Ad esempio, potrai optare per la firma elettronica OTP per l’autenticazione di:

documenti pre-contrattuali ;

; ordini di mandato ;

; contratti di fornitura energetica ;

; ordini e contratti commerciali ;

; moduli antiriciclaggio ;

; informative sulla privacy, in ottemperanza al GDPR.

FEA: massima sicurezza alla tua firma

Questa terza tipologia di firma elettronica è pensata per i documenti maggiormente sensibili, che richiedono un livello di sicurezza e riservatezza ancora più elevato. Fra questi troviamo:

contratti di lavoro ;

; documenti e contratti con clausole di non concorrenza ;

e contratti con ; polizze assicurative ;

; contratti di mediazione creditizia ;

; contratti commerciali con concessione dell’esclusiva.

Questo tipo di firma richiede un passaggio in più ma riesce, in quattro step, a garantire la massima sicurezza al documento. Il procedimento risulta comunque rapido e intuitivo:

condivisione documento : la prima operazione che dovrai effettuare è l’ upload del documento e la condivisione con i firmatari , che riceveranno una mail o un SMS di avviso;

: la prima operazione che dovrai effettuare è l’ , che riceveranno una mail o un SMS di avviso; verifica identità : dopo aver preso visione del documento, i firmatari dovranno caricare il loro documento d’identità sull’app per una prima verifica. Il controllo avviene in automatico grazie al software certificato eIDAS ma, se necessario, può essere velocizzato da una verifica manuale del documento. I documenti ammessi per certificare la propria identità sono: carta d’identità, passaporto e permesso di soggiorno;

: dopo aver preso visione del documento, i firmatari dovranno sull’app per una prima verifica. Il grazie al software certificato eIDAS ma, se necessario, può essere velocizzato da una verifica manuale del documento. I documenti ammessi per certificare la propria identità sono: carta d’identità, passaporto e permesso di soggiorno; inserimento codice OTP : il secondo step di verifica dell’identità è l’inserimento di un codice OTP che verrà inviato agli interessati tramite mail o SMS. Il codice identifica in maniera univoca i firmatari e permetterà di accedere al passaggio successivo ;

: il secondo step di è l’inserimento di un codice OTP che verrà inviato agli interessati tramite mail o SMS. Il codice identifica in maniera univoca i firmatari e ; firma e tracciabilità: la firma vera e propria del documento avverrà all’interno di un apposito box, in cui il firmatario dovrà far scorrere un pulsante con il dito oppure cliccare su un apposito bottone. Dopo la firma, il sistema creerà un certificato che fornisce un valore ulteriore alla sottoscrizione del documento.

Come la firma elettronica semplifica il lavoro della tua azienda: alcuni esempi pratici

Come sottolineato nei paragrafi precedenti, il ricorso alla firma elettronica semplifica e velocizza il lavoro delle aziende, oltre a permettere di raggiungere obiettivi di sostenibilità. Passare a un sistema organizzativo come quello proposto da Yousign è un’opportunità per modernizzare e velocizzare i processi lavorativi della propria azienda. E questa opportunità può essere colta da ditte operanti in settori molto diversi tra loro: basti pensare a quante volte e per quanti scopi diversi ci troviamo a dover firmare un contratto o un’informativa. Il modo migliore per comprendere le potenzialità offerte da questo strumento è l’analisi di alcuni casi pratici in diversi settori commerciali.

Settore assicurativo: firmare le polizze da remoto

Il settore assicurativo è sempre in evoluzione: le abitudini della gente cambiano e nascono nuove esigenze. Inoltre, l’avvento delle moderne tecnologie ha spinto le compagnie assicurative verso la digitalizzazione e sempre più operazioni si possono eseguire online. A questo proposito, dare la possibilità ai propri clienti di firmare proposte pre-contrattuali e stipulare polizze online può rappresentare un vantaggio competitivo. Inoltre l’IVASS, l’Autorità in materia di assicurazioni, ha recentemente introdotto un provvedimento per favorire la diffusione della firma elettronica fra le compagnie assicurative, per permettere ai clienti di stipulare contratti da remoto con tutte le garanzie previste. Per favorire istituti di assicurazione, agenti e broker, Yousign ha pensato a una soluzione che permette di:

preparare la documentazione relativa alle polizze servendosi di modelli personalizzabili , in cui è possibile inserire tool certificati a livello europeo;

relativa alle polizze servendosi di , in cui è possibile inserire tool certificati a livello europeo; condividere con il cliente finale la documentazione pre-contrattuale e la polizza assicurativa;

assicurativa; permettere ai clienti di firmare da remoto ;

; ottenere firme certificate sulle polizze tramite;

sulle polizze tramite; scegliere la tipologia di firma elettronica da richiedere ai propri clienti: OTP o FEA ;

da richiedere ai propri clienti: ; velocizzare le tempistiche di firma del contratto , permettendoti di aumentare il numero di clienti nell’arco della giornata;

, permettendoti di aumentare il numero di clienti nell’arco della giornata; semplificare la gestione e l’archiviazione dei documenti.

Sulla piattaforma sono già presenti modelli per semplificare l’invio e la gestione di:

assicurazione auto ;

; assicurazione della casa ;

; assicurazione sulla vita ;

; assicurazione di responsabilità civile ;

; allegati e documentazione da inviare in fase pre-contrattuale.

Mercato immobiliare

In questo settore, solitamente, le trattative e le negoziazioni avvengono di persona e naturalmente, si tende a organizzare incontri di persona anche per apporre le firme al contratto di vendita o di locazione. Tuttavia, la rivoluzione digitale degli ultimi anni e le restrizioni dovute alla lotta alla pandemia di Coronavirus, hanno favorito l’adozione di pratiche di negoziazione anche da remoto. Ma non solo, basti pensare alla possibilità di effettuare tour virtuali della casa per poter visionare un appartamento in vendita o in affitto senza muoversi da casa. Affiancare a queste pratiche la possibilità di sottoscrivere un contratto in formato digitale tramite la firma elettronica, potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo per l’attività di molte agenzie immobiliari. Dotandosi di un software per gestire la firma elettronica, l’agente immobiliare potrà:

creare documenti informativi riguardanti la casa e condividerli con gli acquirenti;

riguardanti la casa e condividerli con gli acquirenti; redigere un contratto , aiutandosi con i modelli forniti, condividerlo con i clienti e richiedere la firma da remoto ;

, aiutandosi con i modelli forniti, condividerlo con i clienti e ; velocizzare la procedura di firma del contratto e ottenere un documento con firme certificate. Anche in questo caso le firme elettroniche ammesse saranno la OTP o la FEA;

e ottenere un documento con firme certificate. Anche in questo caso le firme elettroniche ammesse saranno la OTP o la FEA; gestire e archiviare la documentazione in cloud ;

; organizzare e monitorare il lavoro del proprio team.

Risorse umane

I compiti di un team per le risorse umane sono molti e richiedono tempo e dedizione. Purtroppo però, in molti casi, il lavoro amministrativo sottrae tempo prezioso ai professionisti delle risorse umane impedendo loro di dedicarsi alla gestione del personale e alla risoluzione di problemi pratici. Ad esempio, un cambio di contratto o la redazione di un nuovo accordo di riservatezza rischiano di occupare chi li prepara per ore, distraendolo da altri compiti. Ma servendosi degli strumenti giusti, le tempistiche necessarie all’attività amministrativa possono essere ridotti e a questo scopo Yousign ti fornisce la possibilità di:

redigere contratti efficaci e sempre corretti grazie ai modelli e ai tool forniti;

grazie ai modelli e ai tool forniti; condividere la documentazione e richiedere a dipendenti e collaboratori di sottoscriverli con la firma elettronica;

e richiedere a dipendenti e collaboratori di sottoscriverli con la firma elettronica; facilitare l’interazioni fra il tuo team e i nuovi assunti;

fra il tuo team e i nuovi assunti; gestire in modo pratico e veloce tutta la documentazione relativa a nuove assunzioni e collaborazioni occasionali o continuative;

relativa a nuove assunzioni e collaborazioni occasionali o continuative; visualizzare in tempo reale l’ avvenuta presa visione e firma dei contratti ;

; tenere traccia delle firme direttamente dalla tua dashbord Yousign;

direttamente dalla tua dashbord Yousign; archiviare i contratti in cloud e proteggerli tramite l’accesso crittografato.

Grazie a questa piattaforma potrai far firmare ai tuoi dipendenti i seguenti documenti HR:

contratto a tempo indeterminato : questa tipologia di contratto può essere firmata da remoto soltanto attraverso piattaforme certificate e abilitate, come Yousign . La firma elettronica di tutti i documenti necessari all’assunzione permette di velocizzare le tempistiche e facilitare l’ingresso in azienda della nuova risorsa . La tipologia di firma richiesta per questo tipo di documento è quella che garantisce una maggiore sicurezza, ovvero la FEA .

: questa tipologia di contratto può essere firmata soltanto attraverso piattaforme certificate e abilitate, come . La firma elettronica di tutti i documenti necessari all’assunzione permette di velocizzare le tempistiche e . La tipologia di firma richiesta per questo tipo di documento è quella che garantisce una maggiore sicurezza, ovvero la . contratto di lavoro intermittente : le agenzie interinali si ritrovano a dover gestire grandi quantità di lavoratori e di contratti. Per queste agenzie è quindi indispensabile riuscire a velocizzare e snellire le tempistiche di firma dei contratti ;

: le si ritrovano a dover gestire grandi quantità di lavoratori e di contratti. Per queste agenzie è quindi indispensabile riuscire a velocizzare e snellire le ; assicurazione sanitaria : l’assicurazione sanitaria è uno dei benefit offerti ai dipendenti e la firma elettronica contribuisce a rafforzare il rapporto con il dipendente . Inoltre, permette al team HR di risparmiare tempo da dedicare ad altre operazioni;

: l’assicurazione sanitaria è uno dei offerti ai dipendenti e la . Inoltre, permette al da dedicare ad altre operazioni; contratto a tempo determinato : la firma elettronica permetterà al team HR di velocizzare il tempo di inserimento in azienda della nuova risorsa. Questo è fondamentale visto che, spesso, il contratto a tempo determinato viene proposto per la sostituzione temporanea di altri dipendenti;

: la firma elettronica permetterà al team HR di in azienda della nuova risorsa. Questo è fondamentale visto che, spesso, il contratto a tempo determinato viene proposto per la di altri dipendenti; accordo di riservatezza : questo è forse il caso in cui sicurezza e riservatezza sono maggiormente importanti per chi gestisce accordi di questo genere. E la firma elettronica , soprattutto quella di tipo FEA , è in grado di garantire tutta la sicurezza di cui un team HR può aver bisogno;

: questo è forse il caso in cui sono maggiormente importanti per chi gestisce accordi di questo genere. E la , soprattutto quella di tipo , è in grado di garantire tutta la sicurezza di cui un può aver bisogno; lettera di impegno all’assunzione: un documento di questo tipo impegna l’azienda ad assumere un lavoratore, ma incoraggia anche quest’ultimo a impegnarsi nell’inserimento nel suo nuovo posto di lavoro. In questo caso, la firma elettronica può essere un’ulteriore garanzia per entrambe le parti di riservatezza e impegno reciproco.

Vendite

Anche nel settore commerciale il lavoro amministrativo, soprattutto se la tua azienda non dispone di un dipartimento dedicato, può rappresentare un freno. Infatti occuparsi di redigere e archiviare contratti, preventivi, ordini e altri documenti può distrarre da altri compiti essenziali per l’attività. Grazie al software di Yousign potrai velocizzare i processi amministrativi e dedicarti al monitoraggio delle vendite e al tuo core business. Infatti l’ottimizzazione dei processi amministrativi ti permetterà di:

dedicarti maggiormente ai rapporti con clienti e fornitori e alla gestione della tua attività imprenditoriale;

e alla gestione della tua attività imprenditoriale; redigere contratti completi e corretti , grazie all’utilizzo di tool certificati;

, grazie all’utilizzo di tool certificati; evitare omissioni ed errori nella stesura del contratto , grazie ai modelli redazionali messi a disposizione dall’app;

, grazie ai modelli redazionali messi a disposizione dall’app; velocizzare la chiusura dei contratti , permettendo a clienti e fornitori di firmare da remoto, ovunque si trovino;

, permettendo a clienti e fornitori di firmare da remoto, ovunque si trovino; verificare l’avvenuta firma dei contratti tramite la dashboard di Yousign, che viene aggiornata in tempo reale. Se il documento non è stato ancora preso in visione, potrai inviare un sollecito all’interessato e velocizzare il processo di firma ;

tramite la dashboard di Yousign, che viene aggiornata in tempo reale. Se il documento non è stato ancora preso in visione, potrai all’interessato e ; semplificare la gestione dei documenti firmati , che restano tutti sul cloud;

, che restano tutti sul cloud; ottenere un archivio ordinato e sempre aggiornato di contratti chiusi, preventivi approvati e ordini ricevuti;

di contratti chiusi, preventivi approvati e ordini ricevuti; risparmiare tempo e denaro ;

; essere maggiormente sostenibile: evitando di stampare documenti cartacei, la tua azienda sarà maggiormente eco friendly.

Rilancia la tua attività con Yousign

Se la tua azienda opera in un settore diverso da quelli analizzati nei paragrafi precedenti, non ti preoccupare, è molto probabile che il software di Yousign possa portare benefici anche alla tua ditta. Oppure sei un imprenditore che ha dovuto ridimensionare la propria azienda a causa della crisi economica in atto? Allora probabilmente disporrai di meno risorse per affrontare i processi amministrativi: in questo caso utilizzare la firma elettronica per gestire documenti e contratti può rappresentare un’opportunità per rilanciare la tua impresa. Infatti un’app di questo tipo ti permetterà di:

diminuire il tempo che dedichi alla gestione di contratti, ordini e preventivi e dedicarti maggiormente alla cura della tua attività;

che dedichi alla gestione di contratti, ordini e preventivi e dedicarti maggiormente alla cura della tua attività; permettere ai tuoi clienti e collaboratori di firmare documenti da remoto , ovunque si trovino. Questo punto è particolarmente importante in un mondo in cui le attività che si possono svolgere a distanza , semplicemente collegandosi a internet, è in aumento;

, ovunque si trovino. Questo punto è particolarmente importante in un mondo in cui le attività che si possono svolgere , semplicemente collegandosi a internet, è in aumento; velocizzare le tempistiche e tenere traccia dei documenti firmati grazie all’app;

e tenere traccia dei grazie all’app; r idurre i tempi di chiusura dei contratti ;

; ottimizzare i processi di acquisizione dei contratti;

dei contratti; gestire in modo più semplice la documentazione relativa a nuovi assunti , siano essi temporanei o a tempo indeterminato;

, siano essi temporanei o a tempo indeterminato; proteggere i processi di firma grazie ai tre livelli di sicurezza garantiti dalle firme elettroniche di Yousign;

grazie ai tre livelli di sicurezza garantiti dalle firme elettroniche di Yousign; ottimizzare il tuo archivio per quanto riguarda contratti, informative, preventivi e ordini d’acquisto.

Per concludere, se sei interessato a offrire ai clienti e dipendenti della tua azienda la possibilità di firmare contratti da remoto, ti consigliamo di visitare il sito internet di Yousign. Qui troverai maggiori informazioni relative all’app per la firma elettronica e alle modalità di integrazione con software gestionali e siti web. In questo modo potrai iniziare a beneficiare della semplificazione offerta dalla firma elettronica e darai anche maggiori garanzie ai tuoi clienti.