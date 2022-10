SecurityScorecard si allea con HCLTech per offrire ai clienti una gestione della sicurezza olistica e proattiva

SecurityScorecard è integrata con Cyber Security Fusion Center di HCLTech per monitorare costantemente la propria azienda e l’ecosistema dei fornitori

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–SecurityScorecard, il leader mondiale nel rating sulla cybersicurezza, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con HCLTech, importante azienda tecnologica globale, per offrire soluzioni abbinate che offrono un approccio olistico alla gestione della sicurezza, migliorando la capacità dei clienti di vedere, risolvere e comunicare il rischio con maggiore efficacia.

HCLTech offre ai suoi clienti i prestigiosi rating di cybersicurezza di SecurityScorecard come parte del suo prodotto Cybersecurity and Governance, Risk, and Compliance (GRC), consentendo ai clienti di aumentare in modo proattivo la visibilità del proprio ecosistema di fornitori e la posture di sicurezza di ogni fornitore e di gestire il proprio scenario delle minacce alla sicurezza informatica. I servizi di SecurityScorecard sono ora integrati con Cyber Security Fusion Center (CSFC).

I servizi di sicurezza gestiti di HCLTech, abbinati alla piattaforma e ai dati di rating di Security Scorecard, consentono ai clienti di controllare, identificare, investigare, rispondere, segnalare, e valutare i rischi informatici in modo proattivo, nonché di raccomandare le migliori pratiche per ridurre queste minacce. SecurityScorecard assicura che i clienti ottengano posture di sicurezza responsiva nell’ecosistema della sicurezza informatica, compresi fornitori terze e quarte parti, che siano costantemente monitorati e sottoposti ad analisi per avere una protezione a 360 gradi.

“I clienti faticano a stare al passo con la gestione, la comprensione e la riduzione del rischio non solo all’interno della loro organizzazione, ma anche nei loro ambienti di terze parti in continua espansione”, ha dichiarato Amit Jain, Executive Vice President, Servizi di cybersicurezza e GRC presso HCLTech. “Integrando i rating di SecurityScorecard e di Cyber Security Fusion Centers (CSFCs) di HCLTech, forniremo ai nostri clienti nuove e utili prospettive sul loro ecosistema di fornitori e li aiuteremo a mitigare le minacce in modo proattivo”.

SecurityScorecard raccoglie e analizza segnali di minaccia globale che danno alle organizzazioni un’immediata visibilità della posture di sicurezza di fornitori e collaboratori commerciali, nonché la capacità di valutare la propria posture di sicurezza. La tecnologia monitora continuamente dieci gruppi di fattori di rischio per fornire all’istante un rating A-F di facile comprensione.

“SecurityScorecard sta aiutando a potenziare la prossima generazione di fornitori di servizi di sicurezza gestita con la tecnologia e gli strumenti necessari per gestire efficacemente lo scenario delle minacce in continua espansione”, ha commentato Aleksandr Yampolskiy, CEO e cofondatore di SecurityScorecard. “Siamo entusiasti di collaborare con HCLTech per offrire ai nostri clienti condivisi una migliore gestione della sicurezza”.

Informazioni su HCLTech

HCLTech è un’azienda tecnologica globale, forte di oltre 211.000 collaboratori in 52 paesi, che offre capacità leader nel settore incentrate sul digitale, l’ingegneria e il cloud, potenziate da un ampio portafoglio di servizi e prodotti tecnologici. Lavoriamo con clienti di tutti i più importanti settori verticali, offrendo soluzioni per i servizi finanziari, il settore manifatturiero, le scienze della vita e la sanità, la tecnologia e i servizi, le telecomunicazioni e i media, la vendita al dettaglio e CPG e i servizi pubblici. Il fatturato consolidato a 12 mesi conclusisi a giugno 2022 è stato pari a 11,8 miliardi di dollari. Per scoprire come possiamo potenziare il progresso della vostra azienda, visitare il sito hcltech.com.

Informazioni su SecurityScorecard

Finanziata da investitori di livello mondiale come Evolution Equity Partners, Silver Lake Waterman, Sequoia Capital, GV, Riverwood Capital e altri, SecurityScorecard è il leader mondiale del rating sulla cybersicurezza, con oltre 12 milioni di aziende valutate a ciclo continuo. Fondata nel 2013 da Aleksandr Yampolskiy e Sam Kassoumeh, esperti in materia di sicurezza e rischi, SecurityScorecard vanta una tecnologia di rating proprietaria utilizzata da oltre 30.000 organizzazioni per la gestione del rischio (aziendale e di terzi), le relazioni dei consigli di amministrazione, la due diligence, la sottoscrizione di assicurazioni IT e la supervisione normativa. SecurityScorecard è la prima società di rating della sicurezza informatica a fornire servizi di informatica forense e di risposta agli incidenti, con un approccio completo alla prevenzione e alla risposta per la sicurezza dedicato alla propria base di clienti e partner internazionali. SecurityScorecard continua a rendere il mondo un luogo più sicuro trasformando il modo in cui le aziende comprendono, migliorano e comunicano i rischi per la cybersicurezza ai propri consigli di amministrazione, dipendenti e fornitori. Ogni organizzazione ha il diritto universale al proprio rating fidato e trasparente Instant SecurityScorecard. Per maggiori informazioni, visitare il sito securityscorecard.com oppure entrare in contatto con l’azienda su LinkedIn.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

