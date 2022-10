SDC22: Aqara presenta l’interoperabilità migliorata dei dispositivi con SmartThings, rafforzando il suo impegno per un’esperienza di casa intelligente senza soluzione di continuità

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, fornitore leader di prodotti per la casa intelligente, ha unito le sue forze con quelle di Samsung Electronics durante la Samsung Developer Conference 2022 (“SDC22”) a San Francisco, mostrando l’impegno delle due aziende per un’esperienza di casa intelligente senza soluzione di continuità per gli utenti. Dall’inizio di una partnership strategica all’inizio di quest’anno, Aqara e Samsung hanno lavorato insieme per integrare i dispositivi Matter-enabled e Zigbee di Aqara nei sistemi Samsung SmartThings, la principale tecnologia che consente di vivere in modo connesso e che guida il futuro dell’IoT.





Aqara è uno dei primi partecipanti al Matter Early Access Program di SmartThings. Condividendo l’obiettivo comune di promuovere un’interoperabilità senza soluzione di continuità tra diversi dispositivi, marchi e piattaforme IoT, le due aziende hanno collaborato per testare i dispositivi Aqara abilitati a Matter con SmartThings, al fine di garantire una transizione senza problemi verso il nuovo standard.

Alla DSC22, Aqara ha presentato anche i suoi dispositivi basati su Zigbee con supporto SmartThings. Aqara ha aderito al programma Work with SmartThings di Samsung all’inizio di quest’anno e ha collaborato con Samsung per integrare alcuni dispositivi Zigbee di Aqara nell’ecosistema SmartThings. Di conseguenza, nei mesi successivi oltre 20 dispositivi Aqara riceveranno la certificazione Work with SmartThings e saranno collegati all’ecosistema SmartThings, tra cui sensori intelligenti, interruttori intelligenti e prodotti di tipo controller, come controller intelligenti per tapparelle e tende*. Si prevede che altri dispositivi Zigbee di Aqara si connetteranno all’ecosistema SmartThings.

I dispositivi Zigbee di Aqara saranno resi compatibili con Matter tramite un aggiornamento OTA (over-the-air) degli hub Aqara. Questo aggiornamento software, che dovrebbe essere disponibile nei prossimi mesi, consente agli utenti di Aqara di continuare a utilizzare i dispositivi Zigbee esistenti e di accedere ai vantaggi di Matter. Inoltre, Aqara prevede di introdurre una nuova linea di prodotti basati su Thread con supporto nativo a Matter. Tutti i dispositivi compatibili con Matter di Aqara saranno in grado di connettersi a SmartThings.

La crescente sinergia tra gli ecosistemi Aqara e SmartThings porta ulteriore semplicità e interoperabilità alle future case intelligenti. Samsung e Aqara stanno lavorando per estendere ulteriormente la partnership a segmenti verticali e per portare le esperienze di casa connessa a un numero maggiore di famiglie in tutto il mondo.

* I dispositivi Aqara destinati a ricevere il supporto SmartThings includono il sensore per porte e finestre T1, il sensore di movimento T1, il sensore di temperatura e umidità T1, il sensore di perdite d’acqua T1, il sensore di illuminazione T1, il sensore di movimento ad alta precisione, il mini interruttore wireless T1, Interruttore remoto wireless T1 (con bilanciere singolo e doppio), Cube T1 Pro, Manopola intelligente wireless H1, Interruttore a parete intelligente (stile USA, senza neutro, con bilanciere singolo e doppio), Interruttore a parete intelligente H1 Pro (con neutro, con bilanciere singolo, doppio e triplo), Smart Plug (UE), Controllore per tende a rullo, Controllore per tende (Zigbee 1.2), Driver per strisce LED T1, Controllore per tende a rullo T1, Controllore per tende a rullo T1, Controllore per tende a rullo T1.2), LED Strip Driver T1 e Dimmer Controller T1 Pro.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Richieste media:

media@aqara.com