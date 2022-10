Scooby-Doo, Velma è lesbica nel nuovo film – Video

(Adnkronos) – Velma Dinkley è gay: ora è ufficiale. Il video del nuovo film ‘Dolcetto o scherzetto Scooby-Doo!’, in cui si vede l’investigatrice cervellona di uno dei più famosi cartoon di Hanna-Barbera che sgrana gli occhi e arrossisce quando incontra la costumista Coco Diablo, è diventato virale, confermando le ipotesi che i fan di ‘Scooby’ avanzano da decenni.

Velma first meets Coco Diablo in “Trick or Treat Scooby-Doo”#Scoobydoohistory pic.twitter.com/TnWGS0B5GK

La banda di investigatori dilettanti in ‘Scooby Doo’ risolve misteri dal 1969. Il cane protagonista inciampa nei crimini, scoprendo indizi con l’aiuto dei suoi amici Shaggy, Daphne, Fred e Velma, che insieme compongono la ‘Mystery Incorporated’.

James Gunn, sceneggiatore dei primi film di Scooby-Doo, aveva confermato in passato l’orientamento sessuale del personaggio di Velma, ma mai ufficialmente sullo schermo. “Nel 2001 Velma era esplicitamente gay nella mia sceneggiatura iniziale”, si legge su ‘Variety’. “Ma la produzione ha tenuto le acque calme, facendola diventare ambigua (nella versione girata), poi niente (nella versione uscita) e alla fine con un fidanzato (nel sequel)”.