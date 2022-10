Schneider Electric: l’indice di sostenibilità per il terzo trimestre migliora, sostenuto dall’impegno per il clima

(Adnkronos) –

Stezzano (BG) 28 ottobre 2022 ─Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha pubblicato oggi i risultati per il terzo trimestre relativi agli obiettivi di sostenibilità (SSI – Schneider Sustainability Index) fissati per il 2025; il punteggio raggiunto è di 4.54 su 10. Questi risultati confermano ancora una volta l’entità dell’impegno per la sostenibilità che l’azienda si è assunta da lungo tempo, e riflettono la sua capacità di leadership e di produrre un impatto positivo nella lotta al cambiamento climatico.

I buoni risultati i sostenibilità che Schneider Electric ha ottenuto in questo trimestre derivano da alcuni fattori chiave.

• L’azienda è una tra le prime al mondo ad avere ottenuto la validazione del suo percorso per diventare Net-Zero secondo il nuovo Corporate Net-Zero Standard introdotto dall’iniziativa Science Based Targets.

• Schneider ha ottenuto un punteggio di 89 su 100, risultando al primo posto nel suo settore, nel Corporate Sustainability Assesment 2022 di S&P Global, una nota agenzia di rating ESG (punteggio ottenuto alla data dl 21 ottobre).

• E’ stato raggiunto un traguardo importante: l’azienda – dal 2018 ad oggi – ha aiutato i suoi clienti a evitare o risparmiare emissioni di CO2 per 400 milioni di tonnellate, ovvero la metà di quanto previsto dall’obiettivo che è stato fissato per il 2025.

“La sostenibilità è la chiave per affrontare le sfide globali più pressanti ottenendo vantaggi immediati per il presente e contribuendo al futuro collettivo” ha dichiarato Gwenaelle Avice-Huet, Chief Sustainability Officer di Schneider Electric. “Si deve agire non solo perché è giusto, ma anche perché la sostenibilità fa bene all’impresa. I nostri risultati finanziari ed extra-finanziari dimostrano che le aziende possono esercitare una forza importante, che spinge interi ecosistemi di settore a cambiare e permette di proteggere meglio il nostro pianeta”.

Il recente annuncio di una partnership in tema di decarbonizzazione siglata con MSCI, un leader nel settore dei dati ESG, conferma la volontà di Schneider di realizzare in concreto la sua missione di impact company, mettendo in pratica al meglio i principi ambientali, sociali e di governance (ESG – Environment, Social, Governance) e proponendosi come abilitatore di sostenibilità.

I risultati dettagliati e i valori chiave del programma Schneider Sustainability Impact 2021-2015, che riguardano tutti gli aspetti ESG, sono stati presentati nel report del terzo trimestre 2022 reso pubblico il 27 ottobre.

Di seguito in sintesi dati degli undici indicatori chiave + 1 nei sei obiettivi di lungo termine fissati



CLIMA

1. Ricavi da soluzioni ad impatto positivo ( Schneider Impact): 71% del totale (obiettivo 2025: 80%)

2. Milioni di tonnellate di emissioni di CO2 evitate e risparmiate dai clienti: 407 Milioni (obiettivo 800)

3. Riduzione delle emissioni di CO2 derivate dall’operatività dei 1.000 fornitori principali: 5% (obiettivo 50%)

RISORSE

4. Aumentare il contenuto di materiali green dei prodotti: 16% (obiettivo 2025: 50%)

5. Eliminare l’uso di plastica mono uso dal packaging primario e secondario e usare cartone riciclato: 41% (obiettivo: 100%)

FIDUCIA

6. Percentuale di fornitori strategici che garantiscono condizioni di lavoro dignitose ai dipendenti: in progress (obiettivo 100%)

7. Livello di fiducia dei dipendenti nel riportare eventuali condotte aziendali non etiche: +1 punto dall’81% registrato nel 2021 (obiettivo 2025: +10 punti)

PARITA’

8. Aumentare la diversità di genere nelle nuove assunzioni (50%) tra il management di prima linea (40%) e nei leadership team (30%): ad oggi le percentuali sono 41%, 27% e 27%

9. Offrire accesso a energia green ad altri 50 milioni di persone: + 7,5 milioni dai 30 milioni del 2021 (obiettivo 50 milioni)

NUOVE GENERAZIONI

10. Raddoppiare le opportunità di stage, apprendistato e assunzioni di neo laureati: ad oggi moltiplicate di 1,30 volte (obiettivo: 2x per il 2025)

11. Formare persone nel settore della gestione dell’energia: 364.857 persone formate (obiettivo 2025: 1 milione)

OBIETTIVI LOCALI

11 + 1: Fissare in ogni paese e area geografica dove l’azienda è presente obiettivi locali di sostenibilità: ad oggi il 100% dei Country & Zone President hanno fissato gli obiettivi, come previsto dal target per il 2025.

Per dettagli sui dati e sulle misurazioni consultare il documento completo Quarter 3 2022 Schneider Sustainability Impact report



Premi e riconoscimenti



Nel trimestre appena concluso Schneider Electric ha ottenuto anche alcuni premi ed è stata inserita in classifiche sul tema della sostenibilità, con:

• due premi nei“CIPS Excellence in Procurement Awards 2022”per il progetto The Zero Carbon Project rivolto ai suoi 1000 fornitori principali a livello mondiale;

• il primo posto nella classifica PPA Marketplace Solution Provider di Guidehouse;

• il premio Railsponsible Award 2022 per il lavoro fatto sull’economia circolare nel settore ferroviario;

• il rating “Gold” per la Cyber Disclosure assegnato da CyberVadis;

• l’inserimento nella top 10 del “Grand Prix de la Transparence 2022”.

Per maggiori informazioni

• Quarter 3 2022 Schneider Sustainability Impact report



• Quarter 3 2022 Financial and Extra-financial document



Chi è Schneider Electric



L’obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di utilizzare al meglio l’energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità.Questo è ciò che definiamo, Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l’efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell’energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, data center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l’adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di responsabilizzazione delle persone. www.se.com/it