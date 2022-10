Sassuolo-Inter 1-2, decide la doppietta di Dzeko

(Adnkronos) – Una doppietta di Edin Dzeko, che sale a 101 gol in Serie A, rilancia l’Inter anche in campionato, dopo il successo sul Barcellona in Champions. I nerazzurri di Inzaghi si impongono 2-1 sul Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia e si portano a 15 punti in classifica. Alla squadra di Dionisi non basta la rete di Frattesi e resta a 12 punti.

LA PARTITA – Il tecnico dei neroverdi, che arrivavano dal doppio successo su Torino e Salernitana, per la sfida sceglie la coppia centrale difensiva formata da Erlic e Ferrari con Toljan e Rogerio sulle fasce. A centrocampo conferme per Maxime Lopez, Frattesi e Thorstvedt. In attacco il tridente è composto da Lauriente e Ceide con Pinamonti come riferimento centrale. Mentre Inzaghi si affida ad Onana in porta, con Handanovic in panchina, mentre Acerbi prende il posto di De Vrij, con lui giocano Bastoni e D’Ambrosio. Dumfries e Dimarco sulle fasce e Asllani per l’infortunato Brozovic, insieme a Barella e Calhanoglu, in mezzo al campo. In avanti scelte obbligate con la coppia Dzeko e Lautaro.

Al 5′ Sassuolo subito vicino la gol con l’inserimento di Frattesi e la gran conclusione di destro, ma Onana d’istinto salva, la palla finisce al limite dove Lauriente calcia di prima ma colpisce in faccia Barella. L’Inter sfiora il vantaggio al 14′: Dumfires dalla destra mette un pallone teso in area, Lautaro Martinez ci arriva in spaccata ma la palla esce di pochissimo. Il vantaggio nerazzurro si concretizza sul finire di primo tempo. Al 44′ calcio d’angolo Inter, palla spizzata da Dumfries, e Dzeko sotto porta di collo destro sigla il suo 100esimo gol e l’1-0.

Il Sassuolo inizia la ripresa al massimo e al 56′ Ferrari va vicino al pari, ma il copo di testa finisce di poco alla sinistra di Onana. Al 60′ i neroverdi pareggiano: cross di Rogerio dalla fascia sinistra, Frattesi sbuca tra le linee e di piatto insacca per l’1-1. L’Inter non ci sta e prova subito a tornare avanti: al 74′ colpo di testa a botta sicura di Lautaro Martinez, e miracolo di Consigli che a mano aperta salva sotto la traversa.

Passa però un solo minuto e l’Inter va ancora in rete: al 75′ scambio tra Darmian e Mkhitaryan, da poco entrati, con l’armeno che crossa in area dove Dzeko schiaccia di testa da solo e supera ancora Consigli. Il Sassuolo accusa il colpo e fatica a riorganizzare le idee e rischia di subire il tris al 91′ ancora con Dzeko che di sinistro dalla distanza impegna Consigli.