Sampdoria, ufficiale esonero Giampaolo

(Adnkronos) – E’ ufficiale l’esonero di Giampaolo dalla panchina della Sampdoria. “L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club” fa sapere il club ligure dal suo sito.

“Non abbiamo ancora parlato del sostituto di Giampaolo, da ora ci metteremo al lavoro” ha detto ai microfoni di Sky Sport il vicepresidente della Sampdoria, Antonio Romei, confermando l’esonero del tecnico dalla panchina blucerchiata dopo il pesante 3-0 rimediato in casa contro il Monza.

“A me dispiace della situazione in cui siamo, mi dispiace anche per Giampaolo perché conosco la sua professionalità e dedizione. Finire così fa male, con una prestazione del genere, ma oggi abbiamo fatto una partita non all’altezza. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e non dobbiamo avere alibi. Sapevamo che questa era una partita importante anche per capire l’atteggiamento della squadra. Il calcio è questo, la responsabilità è di tutti, ma è l’allenatore quello che paga”.