Salotto Salemi su La5 dal 12 ottobre

Mercoledì 12 ottobre, in seconda serata, su La5, torna l’appuntamento con Salotto Salemi, lo show in cui Giulia Salemi offre consigli sul make-up a sei volti noti, tra influencer, tiktoker e protagonisti della TV.

Gli ospiti

Tra polveri colorate e sieri illuminanti, la seconda stagione del programma vede la conduttrice anche in veste di amica e confidente dei suoi ospiti: un gruppo composto da Costantino della Gherardesca, Elisa Maino, Ludovica Coscione, Fabiola Baglieri, Marta Losito e Pierpaolo Pretelli.

Costantino della Gherardesca si è laureato in filosofia al King’s College di Londra ed è entrato nel mondo dello showbiz nel 2001, con il programma Chiambretti c’è. Da allora ha condotto programmi di culto in radio e in TV e scritto articoli e libri. Attualmente in onda con Quattro Matrimoni e, successivamente, con la nuova edizione di Pechino Express, entrambi su Sky Uno.

Elisa Maino, una delle giovani influencer più famose d’Italia, spopola su TikTok e Instagram e collabora con brand di primo piano della moda italiana. Ha scritto tre libri ed è protagonista del doc Ops – L’evento, su Prime. Promotrice di messaggi positivi, ha raccontato il difficile rapporto con l’acne, il proprio corpo e il cibo, che l’ha portata a un passo dall’anoressia.

Ludovica Coscione ha debuttato come attrice nel 2016 con Non dirlo al mio capo e, nello stesso anno, è comparsa in Che Dio ci aiuti. La grande popolarità arriva con Mare fuori, serie-culto che ha battuto il record di visualizzazioni su RaiPlay. Lavora anche come modella e pubblica scatti e video su Instagram e TikTok.

Fabiola Baglieri è una delle tiktoker italiane più seguite. Studia recitazione a Los Angeles ed è arrivata al Festival di Venezia per sfilare sul red carpet.

Marta Losito è tra le influencer italiane più seguite. Giovanissima, è approdata sui social realizzando video su Musical.ly. Ha conquistato il successo su YouTube, Instagram e su TikTok ed è riuscita a fare della sua passione un lavoro, realizzando numerosi progetti.

Pierpaolo Pretelli è noto per essere stato il primo Velino di Striscia la Notizia. È stato uno dei single tentatori nel programma Temptation Island VIP. Successivamente è stato corteggiatore a Uomini e Donne e si è classifica secondo al GFVIP 5. Arriva a Tale e Quale Show e poi a Domenica In. È papà di Leonardo.