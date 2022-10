(Adnkronos) – Vladimir Putin imbraccia il fucile e spara. Il presidente russo si è recato in un centro militare nella regione di Ryazan, a sudest di Mosca, dove vengono addestrati i coscritti destinati a combattere nella guerra in Ucraina. Putin ha provato un nuovo fucile, sparando diversi colpi come evidenziano i video diffusi. Il presidente, che si è intrattenuto con ufficiali e soldati, ha assistito ad “esercitazioni pratiche”.