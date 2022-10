Russia, miliardario Yuri Milner rinuncia a cittadinanza

(Adnkronos) – Il miliardario russo Yuri Milner ha rinunciato alla cittadinanza. Lo ha annunciato lo stesso Milner. Sessanta anni, ha cofondato la società di investimenti Dst Global, con cui ha inizialmente investito in aziende come Facebook.

“Io e la mia famiglia abbiamo lasciato una volta e per tutte la Russia nel 2014 dopo l’annessione russa della Crimea. E questa estate, abbiamo completato formalmente il procedimento per rinunciare alla nostra cittadinanza russa”, ha scritto su Twitter Milner che vanta un patrimonio valutato in 7,3 miliardi di dollari.

Dal 1999, Milner, che è nato a Mosca, ha cittadinanza israeliana. Si era in un primo momento trasferito in Israele prima di spostarsi negli Stati Uniti. E’ il terzo miliardario che ha pubblicamente annunciato di aver tagliato definitivamente i ponti con la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina lo scorso febbraio, in seguito a Ruben Vardanian, a capo della banca di investimenti Troika Dialog e Timur Turlov, fondatore della società di investimenti Freedom Finance.

Milner, che nel 2016 aveva lanciato con Steven Hawking i progetti Alpha Centauri per veicoli spaziali di dimensioni minime e per la ricerca di vita extraterrestre, grazie a un finanziamento di 100 milioni di dollari, ha precisato di non essersi più recato in Russia dal 2014, di non aver più alcun interesse economico nel Paese, che il 97 per cento del suo patrimonio è stato creato altrove, e di non aver mai incontrato Vladimir Putin “né da solo né con altri”.

La sua fondazione no profit Breakthrough Prize Foundation ha condannato l’invasione dell’Ucraina già a marzo e ha donato almeno 11 milioni per aiutare i rifugiati ucraini e gli scienziati costretti a lasciare il Paese.