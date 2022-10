Russia: “L’Europa ci vuole cancellare”

(Adnkronos) – “L’Europa ha una politica di cancellazione della Russia”. Il nuovo attacco è arrivato dal vice premier russo Alexey Overchuk, in apertura dei lavori della XV edizione del Forum economico eurasiatico di Verona, che “sarebbe stato logico si tenesse in Italia, ma a causa di questa politica non ci sono più contatti” tra i Paesi europei e la Federazione.

“Sarebbe interessante usare questo raro incontro – ha sollecitato Overchuk, lodando “‘l’entusiasmo” di Antonio Fallico, presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia, organizzatrice dell’evento – per vedere quali saranno le conseguenze della rottura tra Russa ed Europa, anche perché fino a poco tempo fa sembrava potesse diventare reale l’idea di un’Eurasia da Lisbona a Vladivostok”.

Il vice premier russo ha parlato anche del tema delle forniture energetiche all’Europa, sottolineando come si siano ridotte o perché i gasdotti “sono stati chiusi” o “perché sono sotto sanzioni o perché sono stati fatti esplodere”.