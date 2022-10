Roncari: “Dal nuovo impianto di Lacchiarella gas e 20.000 tonnellate di fertilizzante all’anno”

(Adnkronos) – Inaugurato nel centro di Giussago-Lacchiarella, il nuovo impianto di trattamento e recupero della frazione organica dei rifiuti urbani realizzato da A2A. Oltre all’Amministratore Delegato del Gruppo, Renato Mazzoncini, presente anche l’Ad di A2A Ambiente, Fulvio Roncari: “Il Gruppo 2A serve in Lombardia poco meno di 4 milioni di abitanti con la raccolta di circa 300.000 tonnellate all’anno di frazione organica con la raccolta differenziata -evidenzia Roncari – L’impianto è stato progettato per il trattamento aerobico e anaerobico dei rifiuti.

Con il trattamento anaerobico produrrà 8 milioni di metri cubi di metano ogni anno, esattamente identico al metano fossile che importiamo dall’estero, e circa 20.000 tonnellate di fertilizzante certificato utilizzabile in agricoltura”.

Roncari ci tiene a sottolineare come l’impianto consentirà di trattare opportunamente i rifiuti organici, nel pieno rispetto dei principi dell’economia circolare: “Grazie a questo impianto, un rifiuto genera due nuovi prodotti che sono particolarmente utili in questo momento. Non solo il gas, ma anche il fertilizzante che, in tema di desertificazione delle aree agricole, è molto importante. Un impatto ambientale complessivamente positivo e un perfetto esempio di economia circolare”.