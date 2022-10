Roma, durante lite ferisce vicino con una scure: arrestato

(Adnkronos) – Una lite tra vicini di casa è sfociata in aggressione ieri mattina in via della Farnesina a Roma. Durante la discussione, per futili motivi, un 56enne ha colpito il vicino di 37 anni, al volto e alla testa, con una scure. Quest’ultimo ha riportato ferite per 30 giorni di prognosi. Il 56enne è stato arrestato per lesioni aggravate e denunciato per porto abusivo della scure.