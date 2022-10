Roma, autista guarda film al volante. Atac: “Interverremo con severità”

(Adnkronos) – “Stiamo già intervenendo e come in altri casi in passato, applicheremo con severità quanto previsto dalle norme”. E’ quanto fa sapere Atac sul caso dell’autista che, come denunciato da un utente su Twitter, guardava un film alla guida.

“Far cessare questi comportamenti è il primo obiettivo che ci poniamo per ripristinare il corretto valore al servizio che rendiamo – conclude – Si tratta di pochi casi che danneggiano tutta la categoria. La maggior parte dei 11.000 dipendenti di Atac interpreta correttamente il proprio ruolo”.