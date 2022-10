Riassunto: Zoop ottiene un finanziamento di oltre 15 milioni di dollari e ufficializza la partnership con Ready Player Me in vista del lancio della piattaforma globale su Hedera

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Zoop, la piattaforma digitale di compravendita di oggetti da collezione di celebrità creata da RJ Phillips e Tim Stokely, insieme ad altri membri chiave del team responsabili di aver trasformato Onlyfans in un unicorno da un miliardo di dollari, annuncia oggi un nuovo sostegno e due partnership strategiche in vista del suo attesissimo lancio globale. Sulla scia di un round di avvio superato, Zoop si è assicurata 15 milioni di dollari in sovvenzioni e investimenti. Inoltre, Ready Player Me, la piattaforma leader per gli avatar cross-game, sta collaborando con Zoop per fornire l’interoperabilità tra gli avatar di Zoop e i giochi e le app compatibili e per supportare transazioni ed elaborazioni sicure, Zoop è su Hedera, un public ledger di livello aziendale.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Zoop



Media:

Eef Vicca



zoop@factorypr.com

HBAR Foundation



Media:

hedera@wachsman.com

Ready Player Me



Media:

Molly Gagnon



molly@virgo-pr.com