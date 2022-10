Riassunto: XDC Network ottiene 50 milioni di dollari da LDA Capital per dare impulso allo sviluppo del proprio ecosistema

DUBAI, Emirati Arabi Uniti–(BUSINESS WIRE)–I fondatori di XDC Network hanno utilizzato una parte delle loro allocazioni personali di token per assicurarsi un impegno di 50 milioni di dollari da parte del gruppo di investimenti alternativi globale LDA Capital Limited finalizzato ad accelerare l’espansione e lo sviluppo di progetti Layer 2 nell’ambito di XDC Ecosystem e facilitare l’utilità in tempo reale e l’adozione della rete. Il supporto a LDA contribuirà a finanziare nuove iniziative imprenditoriali rischiose e aziende il cui focus è sull’aumentare l’adozione della rete tra partecipanti istituzionali e del settore retail, dando impulso all’attività on-chain e al Total Value Locked (TVL) oltre a sostenere l’innovazione tecnologica.

Lanciata nel 2019, XDC Network è un’impresa basata sulla tecnologia blockchain ibrida e improntata alla neutralità del carbonio creata da zero per soddisfare le esigenze in crescita di istituti finanziari globali, utenti nel settore retail e imprenditori riguardanti prodotti in una rete decentralizzata, sicura, veloce.

