Riassunto: Wyss Center for Bio and Neuroengineering: Nuovi orizzonti nei sistemi di registrazione neurale

GINEVRA–(BUSINESS WIRE)–Un nuovo whitepaper, pubblicato dal Wyss Center for Bio and Neuroengineering, rivela i primi segnali neurali registrati dal sistema di interfaccia cervello-computer (BCI) ABILITY. Illustra inoltre il piano per una prossima sperimentazione clinica umana con ABILITY, per consentire la comunicazione alle persone che sono rimaste paralizzate a causa di un ictus al tronco encefalico o della SLA (sclerosi laterale amiotrofica). Il team del Wyss Center, insieme a collaboratori accademici e clinici e a un network di partner tecnologici industriali, sta sviluppando ABILITY, un dispositivo medico impiantabile wireless, per migliorare la qualità della vita e garantire l’indipendenza delle persone con paralisi.

