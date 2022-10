Riassunto: Worksome annuncia un’importante espansione globale per rafforzare la posizione dominante nel mercato della gestione dei collaboratori esterni, della conformità e dei pagamenti

Per rispondere alla crescente esigenza, da parte delle imprese, di conformità alle regole internazionali in materia di freelance e collaboratori esterni, Worksome espande la propria offerta in sette nuovi mercati delle regioni EMEA, APAC e Nordamerica

NEW YORK, LONDRA e COPENHAGEN, Danimarca–(BUSINESS WIRE)–Worksome, una piattaforma di gestione dei collaboratori esterni che coadiuva le aziende nelle attività di assunzione e retribuzione della forza lavoro a contratto a livello mondiale, all’insegna della conformità, oggi ha annunciato un’importante espansione in sette nuovi mercati, e precisamente in Germania, Francia, Australia, Singapore, Canada, Irlanda ed Emirati Arabi Uniti. Questa mossa risponde all’aumento della domanda rivolta al reperimento e alla retribuzione, nel rispetto della conformità, delle risorse umane esterne in nuovi mercati e alla semplificazione delle supply chain indirette inutilmente complesse.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jennifer Harvey



Vicepresidente marketing, Worksome



jennifer@worksome.com