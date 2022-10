Riassunto: Vueling e Cirium firmano un accordo per Cirium Sky, per migliorare drasticamente le prestazioni operative delle compagnie aeree

L’accordo pluriennale offre a Vueling l’accesso a Cirium Sky, la nuova soluzione di data warehouse e analitica per l’aviazione di Cirium, che consentirà a Vueling di acquisire informazioni da oltre 25 fattori operativi per offrire un’esperienza di viaggio migliore della categoria

Grazie a Cirium Sky, Vueling è in grado di gestire le operazioni di volo in modo più efficace e di analizzare i ritardi nei voli sulla base di abbondanti dati contestualizzati

Il recupero migliore attraverso i dati e l’analitica è essenziale per affrontare le interruzioni e migliorare il fatturato delle linee aeree sulla scia del COVID-19

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Vueling, una compagnia aerea che fa parte di IAG (International Airlines Group), ha firmato un importante accordo con Cirium, la società di analitica aeronautica, per migliorare le efficienze operative delle compagnie aeree attraverso Cirium Sky, la sua soluzione di data warehouse e analitica gestita.





