Riassunto: ViewLift trasmetterà in streaming il Campionato Mondiale Supercross FIM per SX Global

La partnership strategica lancia WSX.TV per il live-streaming della mega serie di motorsport mondiale

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–ViewLift, leader globale nelle soluzioni end-to-end di streaming e OTT, ha annunciato oggi un’alleanza strategica con SX Global per promuovere il canale di streaming WSX.TV come sede globale della serie FIM World Supercross Championship. Questa partnership aiuterà SX Global ad ampliare l’audience e la base di fan a livello mondiale, al di là della sua attuale distribuzione di trasmissioni lineari. WSX.TV trasmetterà le gare da Melbourne, in Australia il 21 e 22 ottobre.

SX Global è la prima società australiana a ospitare un campionato FIM.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

