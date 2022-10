Riassunto: ViewLift inizia il quarto trimestre con la nomina a un nuovo premio, interventi a conferenze e nuovi clienti chiave

Inizia il quarto trimestre con le novità in Europa, Stati Uniti e Australia

NEW YORK & GRANADA, Spagna & MONACO–(BUSINESS WIRE)–Nonostante le turbolenze dell’economia globale, ViewLift, leader globale nelle soluzioni di streaming e OTT end-to-end, ha annunciato oggi nuove attività in diversi continenti: la candidatura a un prestigioso premio di settore, due keynote di settore per la leadership di pensiero e due nuovi prestigiosi clienti sportivi.

ViewLift è stata selezionata come “Best Emerging Tech Company” per gli SportsPro OTT Awards. Lanciati nel 2008, gli SportsPro OTT Awards premiano le organizzazioni che guidano la crescita del settore OTT dello sport attraverso l’innovazione tecnologica, secondo il giudizio di una giuria di esperti.

La nomina è arrivata mentre ViewLift si è guadagnata l’attenzione dell’Europa, con l’amministratore delegato Rick Allen che ha partecipato come relatore a due prestigiose conferenze di settore.

