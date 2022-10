Riassunto: Velodyne Lidar sottoscrive un nuovo accordo pluriennale con Visimind

Mappatura e gestione della vegetazione basate sulla tecnologia lidar, a garanzia di sicurezza e sostenibilità

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) oggi annuncia un nuovo accordo pluriennale con la svedese Visimind Group per fornire ai clienti della regione EMEIA soluzioni integrate, tra cui mappatura e gestione della vegetazione, basate sulla tecnologia lidar di Velodyne. L’accordo rafforza ulteriormente la storica collaborazione tra Visimind e Velodyne Lidar, tra cui un accordo triennale di fornitura dei sensori lidar Puck e Ultra Puck. Le attività di fornitura hanno già preso il via.





Visimind è un fornitore esperto e leader nelle mappature aeree delle linee elettriche e nelle soluzioni portatili per i principali distributori dell’energia in Europa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

