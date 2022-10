Riassunto: Velodyne Lidar firma un accordo pluriennale con Yamaha Motor

Il trasporto di merci con tecnologia LiDAR farà progredire la logistica di fabbrica

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) oggi ha annunciato un accordo pluriennale per fornire i suoi sensori LiDAR a Yamaha Motor per eve autonomy, una joint venture tra Yamaha Motor e Tier IV, Inc. Il servizio di trasporto merci autonomo di eve autonomy, eve auto, offre supporto logistico per consentire alle fabbriche di migliorare l’efficienza e la sicurezza. Velodyne ha già iniziato a inviare sensori a Yamaha Motor per sostenere il lancio di eve auto nell’ottobre 2022.





Yamaha Motor sta utilizzando Puck, i sensori LiDAR di Velodyne per fornire capacità di localizzazione e navigazione per il proprio eve auto, il servizio automatizzato di trasporto tutto in uno.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Relazioni con gli investitori

Jim Fanucchi



Darrow Associates, Inc.



InvestorRelations@velodyne.com

Media

Jane Maynard



Velodyne Lidar



PR@velodyne.com