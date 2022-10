Riassunto: TreviPay collabora con BlueSnap per integrare le soluzioni di elaborazione delle carte di credito e di fatturazione per le aziende B2B a livello mondiale

TreviPay e BlueSnap rilasciano la prima soluzione globale per i pagamenti B2B che offre l’elaborazione di pagamenti con carte e crediti commerciali con una rendicontazione consolidata

OVERLAND PARK, Kan.–(BUSINESS WIRE)–TreviPay, la rete globale per i pagamenti e la fatturazione B2B, ha annunciato oggi la sua partnership con BlueSnap, un’azienda globale di tecnologia di orchestrazione dei pagamenti, per aggiungere alla sua piattaforma l’elaborazione dei pagamenti basati su carta per i commercianti e i marketplace B2B. La partnership consentirà una soluzione di pagamento completamente integrata per le aziende che desiderano elaborare carte e crediti commerciali in un’unica soluzione di checkout unificata.

Con il continuo aumento delle vendite dai canali digitali, le aziende B2B sono alla ricerca di soluzioni di pagamento innovative.

