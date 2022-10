Riassunto: Tessolve rafforza le sue soluzioni di Silicon Design con l’acquisizione di P2fsemi, approfondendo le sue competenze in Physical Design

BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)–Tessolve (www.tessolve.com), fornitore leader di soluzioni ingegneristiche nel settore dei semiconduttori, ha acquisito Pico2Femto Semiconductor (P2fsemi), che si occupa principalmente di soluzioni di progettazione fisica.

L’acquisizione di P2fsemi rafforza in modo significativo l’offerta di Tessolve per la progettazione di ASIC, dall’RTL al signoff GDSII, con una maggiore esperienza nella progettazione back-end full-turnkey. Negli ultimi anni Tessolve è stata pioniera di diverse soluzioni “chiavi in mano”, dalla progettazione al collaudo di parti confezionate, evolvendosi nel più grande fornitore autonomo di soluzioni ingegneristiche per semiconduttori.

P2fsemi consente ai clienti di ottenere il successo del silicio in prima battuta grazie agli oltre 100 esperti di progettazione fisica specializzati in nodi tecnologici fino a 3 nm.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

