Riassunto: TELUS International annuncia un accordo per l’acquisizione di WillowTree, fornitore di servizi completi per prodotti digitali

Valorizzazione delle attuali e complete capacità di progettazione, realizzazione e fornitura

Creazione di opportunità in nuove aree, tra cui competenze chiave di progettazione e sviluppo front end

Aggiunta di oltre 50 nuovi brand d’eccellenza, con ulteriore diversificazione della base clienti e maggiori opportunità di cross-selling

Diversificazione della presenza geografica con attività in due nuovi paesi e ulteriori operazioni in Canada e nelle regioni limitrofe

Assunzione di nuovi professionisti d’eccellenza nel settore tecnologico, esperti e orientati alla crescita

CAN, USA, UE, RU, LATAM

VANCOUVER, Columbia Britannica–(BUSINESS WIRE)–Oggi TELUS Corporation (T-TSX; NYSE-TU) e TELUS International (NYSE and TSX: TIXT), azienda leader nell’innovazione dell’esperienza digitale del cliente attiva nella progettazione, realizzazione e fornitura di soluzioni di prossima generazione, tra cui IA e moderazione dei contenuti, per brand globali e dirompenti, annunciano un accordo definitivo per l’acquisizione di WillowTree, fornitore leader di servizi completi per prodotti digitali incentrato sull’esperienza dell’utente finale, in particolare per quanto riguarda le applicazioni mobili native e le interfacce web unificate.

