Riassunto: Stern Pinball lancia il nuovo accessorio per il flipper The Mandalorian™ Topper

Stern Pinball, Inc. annuncia un nuovo sistema all'avanguardia, The Mandalorian l'accessorio per flipper Topper compatibile con i modelli Pro, Premium e Limited Edition (LE) di The Mandalorian.





The Mandalorian è una serie originale acclamata dalla critica e vincitrice di un Emmy, trasmessa in esclusiva su Disney+. La serie segue le traversie di un pistolero solitario nelle regioni esterne della galassia, che si allea con alleati chiave e protegge Grogu, mentre combatte nemici e forze pericolose durante il suo viaggio.

The Mandalorian-L’accessorio Topper, ispirato al gioco, introduce nuove ed esclusive funzionalità di gioco e trasporta il giocatore all’interno dell’abitacolo dell’autoRazor Crest™, utilizzando un display olografico 3D dai colori accesi.

