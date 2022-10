Riassunto: SmartStream lancia la tecnologia AI per la gestione delle eccezioni

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–SmartStream, il fornitore di soluzioni di Transaction Lifecycle Management (TLM®), annuncia oggi il lancio della versione 7 di SmartStream Air, per controllare ulteriormente la gestione delle eccezioni grazie all’avanzata tecnologia AI cloud-native. Si tratta di una novità assoluta nel settore, con processi di gestione delle eccezioni basati sull’intelligenza artificiale che apprendono dai comportamenti degli utenti; è stato progettato per aiutare i riconciliatori a concentrarsi su altre attività, aiutando così le aziende a ridurre i costi di gestione delle riconciliazioni.

L’intelligenza artificiale di SmartStream Air per la gestione delle eccezioni popolerà automaticamente i campi, imposterà le etichette ed eseguirà le automazioni, tutto in base ai processi appresi. Inoltre, sarà in grado di fornire suggerimenti all’utente o di automatizzare completamente il processo, migliorando significativamente i tassi di STP.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Shamira Alidina, Media Relations Director, Dina Communications



Tel: +44 (0) 7801 590718



Email: shamira@dinacomms.com

Nathan Gee, Marketing Director, SmartStream Technologies



Tel: +44 (0) 20 7898 0630



Email: nathan.gee@smartstream-stp.com

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.smartstream-stp.com