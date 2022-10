Riassunto: Single Use Support lancia la linea di contenitori monouso IRIS

KUFSTEIN, Austria–(BUSINESS WIRE)–Il fornitore austriaco di soluzioni Single Use Support GmbH sta espandendo il suo portafoglio di prodotti con i nuovi contenitori monouso per bioprocesso dal nome commerciale di IRIS. L’azienda pioniera sfrutta il suo know-how per fornire soluzioni di processo affidabili nel campo della gestione dei liquidi biofarmaceutici, continuando a perseguire il suo approccio indipendente dal fornitore.





Single Use Support GmbH introduce sul mercato biofarmaceutico i contenitori monouso IRIS. La vasta esperienza dell’azienda nel comportamento di diversi contenitori e assiemi monouso in fasi di processo critiche, come la protezione, il riempimento e il drenaggio, il congelamento e lo scongelamento, la conservazione e la spedizione di sostanze medicinali, è stata adesso trasformata in contenitori monouso IRIS.

