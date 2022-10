Riassunto: Shin-Etsu Chemical svuluppa la prima emulsione siliconica filmogena del settore

Questo nuovo prodotto funzionale avanzato è stato introdotto principalmente per applicazioni di trattamento delle fibre

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (Sede centrale: Tokyo; Presidente: Yasuhiko Saitoh) ha sviluppato la prima emulsione siliconica filmogena del settore per applicazioni di trattamento delle fibre. Un prodotto di questo tipo non esisteva ancora, ed è stato sviluppato in seguito alle richieste dei clienti.

Le caratteristiche principali del prodotto sono le seguenti:

1. Questo nuovo prodotto è un’emulsione a basso VOC (composto organico volatile) che riduce i silossani indesiderati a basso peso molecolare, cosa che non era possibile nelle emulsioni siliconiche filmogene esistenti.

2. Con gli attuali prodotti in emulsione di silicone anionico filmogeno, non è stato possibile aggiungere la funzione filmogena alla composizione cationica.

