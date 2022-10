Riassunto: Rampini si lascia alle spalle il diesel con il lancio dell’autobus a idrogeno alimentato da Loop Energy

VANCOUVER, Columbia Britannica & PASSIGNANO SUL TRASIMENO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Loop EnergyTM (TSX: LPEN), progettista e produttore di celle a combustibile a idrogeno per la mobilità commerciale, si unisce a Rampini Carlo SpA, produttore italiano di autobus, per presentare in data odierna il suo primo autobus elettrico a idrogeno, l’HYDRON, al Next Mobility Exhibition di Milano.





Rampini è il terzo cliente di Loop Energy a lanciare una piattaforma per autobus elettrici a idrogeno in altrettanti mesi. È un risultato che arriva dopo che Rampini ha deciso di smettere di produrre autobus diesel nel 2018 per concentrarsi sull’offerta di piattaforme elettriche, una tendenza che il settore sta seguendo.

L’efficienza del carburante è stata il fattore principale che ha spinto Rampini a scegliere la cella a combustibile di Loop Energy per la sua piattaforma di autobus elettrici a idrogeno.

