Riassunto: Pyramid e Carahsoft si alleano per portare l’intelligence decisionale alle agenzie governative

L’accesso alla piattaforma di intelligence decisionale a piramide offre preparazione dei dati, analitica aziendale e scienza dei dati per ottimizzare i processi decisionali

NEW YORK e RESTON, Va.–(BUSINESS WIRE)–Pyramid Analytics (Pyramid), un fornitore di piattaforme di intelligence decisionale all’avanguardia, e Carahsoft Technology Corp., The Trusted Government IT Solutions Provider®, hanno annunciato oggi la loro collaborazione. Secondo i termini dell’accordo, il ruolo di Carahsoft sarà Master Government Aggregator® di Pyramid Analytics, rendendo la Pyramid Decision Intelligence Platform della società disponibile alle agenzie governative federali, statali e locali attraverso i partner rivenditori di Carahsoft, NASA Solutions for Enterprise-Wide Procurement (SEWP) V, Information Technology Enterprise Solutions – Software 2 (ITES-SW2), National Cooperative Purchasing Alliance (NCPA) e contratti con OMNIA Partners.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

