Riassunto: Pyramid Analytics formalizza la prassi aziendale delle agenzie federali statunitensi

L’azienda, che sviluppa software per intelligence decisionale, rafforza il proprio impegno verso le agenzie governative con una prassi dedicata per l’ammodernamento dei sistemi di analisi utilizzati per l’erogazione di servizi pubblici cruciali

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Pyramid Analytics (Pyramid), società che sviluppa l’omonima piattaforma pionieristica per intelligence decisionale, oggi ha annunciato una nuova prassi aziendale dedicata per le specifiche esigenze delle agenzie federali statunitensi. Frutto del lavoro di un team di esperti con approfondite conoscenze del segmento del mercato federale, Federal Business Practice di Pyramid è stata creata sulla scia dei risultati positivi conseguiti dall’azienda con agenzie federali quali l’U. S. Department of Veterans Affairs (VA) e ne rafforza il focus e l’impegno per offrire ai partner federali e del governo statunitense una varietà di servizi, compresi quelli di vendita, e know-how tecnico per l’attuazione di intelligence decisionale finalizzata a utilizzi strategici su grande scala.

