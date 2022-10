Riassunto: Proemion annuncia un investimento per la crescita di 33,5 milioni di euro da parte della società di investimento tecnologico globale Battery Ventures

Proemion utilizzerà i fondi per espandere la tecnologia telematica a livello globale, entrare in nuovi mercati e perseguire acquisizioni, dato che un numero sempre maggiore di grandi clienti gestisce le flotte in remoto

FULDA, Germania–(BUSINESS WIRE)–Proemion, l’azienda tecnologica multinazionale che crea soluzioni software abilitate all’hardware per connettere le macchine mobili con gli esseri umani, il cloud e gli altri, ha annunciato oggi un investimento per la crescita di 33,5 milioni di euro da parte di Battery Ventures, la società di investimento globale focalizzata sulla tecnologia. A luglio Battery ha annunciato nuovi fondi globali capitalizzati per un totale di 3,8 miliardi di dollari.

Di proprietà della famiglia fin dalla sua fondazione nel 1987, Proemion crea soluzioni di connettività con unità di controllo telematiche proprietarie e software di accompagnamento basati su cloud.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente media

Philipp Maul // Proemion



press@proemion.com

+49 661 94 90 309



Megan O’Leary // Battery Ventures



moleary@battery.com

(415) 426-5912