Riassunto: NuriFlex completa con successo il 1° round di vendite private del token $NBLU di NuriTopia

VANCOUVER, British Columbia–(BUSINESS WIRE)–NuriFlex Holdings Inc. (www.nuri.ca, “NuriFlex“) ha annunciato di aver completato con successo il 1° round di vendite private del token $NBLU. Il token $NBLU è stato realizzato per essere un token nativo di NuriTopia (www.nuritopia.io), che è una piattaforma metaverso per le interazioni sociali degli utenti di tutto il mondo.

A seguito del successo di NuriFlex nel lanciare i canali della comunità NuriTopia (Telegram: NuriTopia e NuriTopia Corea) e nel completare il 1° round di vendite private di $NBLU, il token nativo di NuriTopia, l’azienda intende ora concentrarsi sull’espansione dell’ecosistema commerciale di NuriTopia e sulla quotazione del token $NBLU su una borsa mondiale.

