Riassunto: NTT ottiene la trasmissione ottica più rapida al mondo di oltre 2 Tbits/s per lunghezza d’onda

Una tecnologia di rete di comunicazioni di grande capacità per supportare IOWN e 6G

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–NTT Corporation (Presidente e CEO: Akira Shimada, “NTT”) è riuscita nell’esperimento della trasmissione ottica più rapida al mondo di segnali ottici digitali coerenti superando 2 Tbits/s per lunghezza d’onda.





In questo esperimento, NTT ha sviluppato un modulo IC di amplificatore a banda ultra larga in banda base e una tecnologia di elaborazione del segnale digitale in grado di compensare la distorsione nel circuito del ricetrasmettitore ottico con precisione estremamente elevata. Abbiamo quindi dimostrato la trasmissione e la ricezione di segnali ottici digitali coerenti che superano i 2 Tbits/s per lunghezza d’onda e siamo riusciti in un esperimento di trasmissione di un segnale ottico di 2,02 Tbit/s su un ripetitore ad amplificazione ottica da 240 km.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto NTT:

NTT Science and Core Technology Laboratory Group, Divisione PR



TEL +81 46-240-5157



science_coretech-pr-ml@hco.ntt.co.jp

Referente per i media:

Stephen Russell



Wireside Communications®



Per NTT



+1-804-362-7484



srussell@wireside.com