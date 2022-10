Riassunto: NTT e l’Università di Tokyo realizzano il primo segnale di comunicazione al mondo generato da un circuito e una batteria ecologici

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–NTT Corporation (Presidente e CEO: Akira Shimada, “NTT”) e la Graduate School of Frontier Sciences, Università di Tokyo (GSFS) hanno prodotto con successo il primo segnale di comunicazione al mondo utilizzando una batteria e un circuito composti da materiali ecologici privi di elementi rari e sostanze nocive. Con il proliferare dell’Internet delle cose (IoT), qualsiasi tipo di oggetti viene trasformato in un dispositivo, ampliando la gamma di servizi e applicazioni. Tuttavia, esistono preoccupazioni sull’impatto ambientale associato allo smaltimento di beni di consumo trasformati in dispositivi muniti di sensore.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente per i media:

Stephen Russell



Wireside Communications®



Per NTT



+1-804-362-7484



srussell@wireside.com