Riassunto: NTT apre un nuovo centro dati in Sudafrica per sostenere la crescente economia digitale

Il nuovo centro dati, che fa parte dell’espansione di NTT in Africa, avrà una capacità di 12MW e coprirà 6.000m² una volta completato

JOHANNESBURG–(BUSINESS WIRE)–NTT Ltd., azienda leader nel settore delle infrastrutture e dei servizi IT, ha annunciato oggi l’apertura del suo ultimo data center a Johannesburg, in Sudafrica. Johannesburg 1 Data Center fa parte dell’espansione di NTT nel continente africano, con una capacità di 12MW che copre 6.000m² di spazio IT una volta completato. L’infrastruttura tecnica è supportata da sistemi di continuità N+1 (UPS), generatori di backup N+1 e sistemi di raffreddamento altamente ridondanti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

