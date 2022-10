Riassunto: NIPPON SHOKUBAI: investimento in un produttore di sali di litio come elettrolita per batterie agli ioni di litio in Cina

OSAKA, Giappone–(BUSINESS WIRE)–NIPPON SHOKUBAI CO. LTD. (Sede centrale: Osaka, Giappone, Presidente: Kazuhiro Noda) (TOKYO:4114) ha l’obiettivo di espandere la propria attività LiFSI in Cina, il più grande mercato di batterie agli ioni di litio (di seguito “LIB”). Con la presente annunciamo che, nell’ambito di questa espansione commerciale, abbiamo raggiunto un accordo per l’investimento nella Hunan Fluopont New Materials Co. Ltd, una filiale della Shenzhen CAPCHEM Technology Co. Ltd., che attualmente sta compiendo sforzi per creare impianti di produzione per entrare nel settore LiFSI.

