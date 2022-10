Riassunto: NI CONNECT MUNICH

L’evento multisettoriale presenta le offerte attuali e future per migliorare le prestazioni

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–NI (NASDAQ: NATI) oggi ha annunciato che ospiterà NI Connect a Monaco, in Germania, il 9 novembre 2022. La conferenza di un giorno è il primo evento di persona in Europa dalla pandemia e condividerà con i clienti e i partecipanti come il suo approccio connesso al software port valore differenziato in dati, analitica e automazione dei test. NI Connect Munich comprenderà sessioni tecniche personalizzate e specifiche per il settore con esperti ingegneri di NI, oratori a livello dirigenziale e una experience lounge con dimostrazioni pratiche di prodotti attuali e futuri.

“NI Connect Munich metterà in luce i nostri ultimi sistemi per dimostrare come il nostro approccio connesso al software associa dati, analitica e automazione dei test per aiutare le aziende ad aumentare le prestazioni dei prodotti e accelerare il time to market”, ha dichiarato Ritu Favre, EVP e GM, NI Business Units.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

