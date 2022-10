Riassunto: Nexign vince il premio MEA Business Technology Award per Nexign Revenue Management

SAN PIETROBURGO, Russia–(BUSINESS WIRE)–Nexign, un fornitore leader di BSS e soluzioni di digitalizzazione, ha ricevuto il MEA Business Technology Award nella categoria innovativa Prodotti/Servizi. Il premio è stato conferito per Nexign Revenue Management, una nuova soluzione di Nexign presentata durante il Digital Transformation World a Copenhagen.

Nexign Revenue Management è una soluzione cloud-native, flessibile e scalabile progettata per armonizzare tutti i flussi di fatturato su un’unica piattaforma convergente. La soluzione offre ai fornitori di servizi di comunicazione (CPS, communications service provider) flessibilità illimitata per capitalizzare su modelli e servizi di monetizzazione emergenti oltre la connettività e aiuta a gestire l’intero processo di creazione di fatturato in tutte le linee commerciali.

