Riassunto: Nexign presenterà soluzioni all’avanguardia per gli operatori delle telecomunicazioni al GITEX GLOBAL 2022

SAN PIETROBURGO, Russia–(BUSINESS WIRE)–Nexign, il fornitore globale di soluzioni BSS e per la digitalizzazione, annuncia la sua partecipazione al GITEX GLOBAL 2022, una delle più grandi fiere al mondo per la tecnologia e le start-up. La società presenterà le sue soluzioni all’avanguardia per trasformare radicalmente le aziende del settore informatico e delle telecomunicazioni, compresa la nuova soluzione Nexign Revenue Management che offre il consolidamento di vari flussi di entrate su un’unica piattaforma convergente.

“Siamo sempre ansiosi di accogliere i nostri clienti, collaboratori e visitatori da tutta la regione al GITEX GLOBAL 2022. È una grande occasione per fare network di persona e presentare le nostre ultime soluzioni in azione.”

