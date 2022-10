Riassunto: Mercans nomina nel CdA il veterano del settore Steve Goldberg

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Mercans, leader mondiale nella tecnologia di calcolo delle retribuzioni, ha annunciato l’arrivo di Steve Goldberg nel suo consiglio di amministrazione in qualità di amministratore non esecutivo. L’aggiunta di un veterano del settore al CdA di Mercans fa seguito ai diversi cambiamenti recentemente annunciati nella governance aziendale, mirati a consolidare il consiglio di amministrazione e l’alta dirigenza del fornitore globale di servizi EOR e di elaborazione delle retribuzioni.

Annunciando la nomina di Steve Goldberg, il CdA di Mercans ha dichiarato: “Diamo il benvenuto nel nostro CdA a Steve, in qualità di amministratore non esecutivo. Riteniamo che, con la sua storica esperienza e conoscenza del settore, apporterà in Mercans delle prospettive uniche; la sua visione strategica nel campo globale delle retribuzioni e dell’HCM risulta particolarmente in linea con la strategia della nostra azienda”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Mohsin Khan

hello@mercans.com

Berkeley Square House, 2nd Floor, Berkeley Square,



London, UK